Артист, соседи которого погибли, раскрыл подробности пожара в Москве

"Я сел за компьютерный стол и стал смотреть фильмы, во время просмотра я курил, и, как я сейчас понимаю, уснул. Проснулся я от запаха угара ... осмотревшись, я увидел пепел на кресле, на котором я сидел, я вскочил, чтобы стряхнуть пепел, однако кресло задымилось. Я вышел на балкон и открыл одну створку, чтобы проветрить квартиру, от этого кресло вспыхнуло огнем и началось сильное открытое горение. Я испугался и никак не стал тушить кресло, а выбежал из квартиры", - сказал обвиняемый.