Артист, соседи которого погибли, раскрыл подробности пожара в Москве - РИА Новости, 24.03.2026
16:48 24.03.2026 (обновлено: 17:03 24.03.2026)
Артист, соседи которого погибли, раскрыл подробности пожара в Москве
Артист, соседи которого погибли, раскрыл подробности пожара в Москве - РИА Новости, 24.03.2026
Артист, соседи которого погибли, раскрыл подробности пожара в Москве
Артист цирка Евгений Чернов, соседи которого погибли при пожаре в Москве, рассказал, что от сигареты загорелось кресло, он испугался и выбежал из квартиры
2026-03-24T16:48:00+03:00
2026-03-24T17:03:00+03:00
москва
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
москва
москва, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)
Москва, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ)
Артист, соседи которого погибли, раскрыл подробности пожара в Москве

Артист Чернов: от сигареты загорелось кресло, испугался и выбежал из квартиры

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкБывший артист цирка Евгений Чернов в суде
Бывший артист цирка Евгений Чернов в суде - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Бывший артист цирка Евгений Чернов в суде
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Артист цирка Евгений Чернов, соседи которого погибли при пожаре в Москве, рассказал, что от сигареты загорелось кресло, он испугался и выбежал из квартиры, слова обвиняемого приводятся в канале прокуратуры Москвы на платформе Max.
"Я сел за компьютерный стол и стал смотреть фильмы, во время просмотра я курил, и, как я сейчас понимаю, уснул. Проснулся я от запаха угара ... осмотревшись, я увидел пепел на кресле, на котором я сидел, я вскочил, чтобы стряхнуть пепел, однако кресло задымилось. Я вышел на балкон и открыл одну створку, чтобы проветрить квартиру, от этого кресло вспыхнуло огнем и началось сильное открытое горение. Я испугался и никак не стал тушить кресло, а выбежал из квартиры", - сказал обвиняемый.
В прокуратуре отметили, что в судебном заседании Чернов возражал против избрания ему меры пресечения в виде заключения под стражу.
В понедельник в квартире жилого дома, расположенного на Николоямской улице в Москве, произошел пожар. В результате произошедшего погибли четыре человека, а в больнице находится трое пострадавших.
В тот же день в ГСУ СК Москвы сообщили РИА Новости о задержании подозреваемого по делу о пожаре. Следствием установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем одного из жильцов дома. СМИ сообщали, что в квартире гимнаста на Николоямской улице из-за непотушенной сигареты загорелся диван.
Обвиняемый полностью признал свою вину.
Подозреваемый по делу о причинении смерти по неосторожности, возбужденному по факту гибели четырех человек при пожаре в центре Москвы - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Юрист рассказал, какой срок грозит подозреваемому по делу о пожаре в Москве
23 марта, 15:55
 
МоскваПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
