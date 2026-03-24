Артиста Чернова арестовали по делу о пожаре в центре Москвы
Таганский суд Москвы арестовал артиста цирка Евгения Чернова, обвиняемого в гибели соседей из-за пожара в его квартире, передает корреспондент РИА Новости из... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T16:53:00+03:00
Артиста Чернова арестовали по делу о гибели людей при пожаре в центре Москвы
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал артиста цирка Евгения Чернова, обвиняемого в гибели соседей из-за пожара в его квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мужчине 1947 года рождения вменяют часть 3 статьи 109 УК РФ
(причинение смерти по неосторожности), во время предварительных следственных действий Чернов полностью признал вину.
"Избрать меру пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - огласила решение судья.
Следствие ходатайствовало об отправке обвиняемого под стражу, в том числе, из-за того, что квартира пенсионера сгорела и непригодна для проживания. Защита просила о домашнем аресте.
В ходе заседания для характеристики обвиняемого были допрошены его сестра и сын. Оба сообщили, что Чернов - "положительный человек". Сестра назвала его "профессионалом своего дела", сообщила, что Чернов пишет книги, однако про его поведение в быту она "не знает".
В понедельник в квартире дома, расположенного на Николоямской улице в Москве
, произошел пожар. Погибли четыре человека, еще трое находятся в больнице. В ходе допроса обвиняемый сказал, что курил в своей квартире и из-за пепла загорелось кресло, вину он признал полностью, сообщал столичный главк СК
РФ.