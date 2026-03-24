Рейтинг@Mail.ru
Артиста Чернова арестовали по делу о пожаре в центре Москвы - РИА Новости, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:40 24.03.2026 (обновлено: 16:53 24.03.2026)
https://ria.ru/20260324/pozhar-2082669716.html
Артиста Чернова арестовали по делу о пожаре в центре Москвы
2026-03-24T16:40:00+03:00
2026-03-24T16:53:00+03:00
происшествия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082682991_0:121:3072:1849_1920x0_80_0_0_b73bdc31b5c0966d62c5e833eac72edd.jpg
https://ria.ru/20260324/novgorod-2082660134.html
https://ria.ru/20260324/himki-2082630568.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/18/2082682991_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_7e8bf3c1a096ca3d655203d53631a6b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Артиста Чернова арестовали по делу о пожаре в центре Москвы

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЦирковой артист Чернов в суде. 24 марта 2026
Цирковой артист Чернов в суде. 24 марта 2026 - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Цирковой артист Чернов в суде. 24 марта 2026
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Таганский суд Москвы арестовал артиста цирка Евгения Чернова, обвиняемого в гибели соседей из-за пожара в его квартире, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Мужчине 1947 года рождения вменяют часть 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), во время предварительных следственных действий Чернов полностью признал вину.
"Избрать меру пресечения виде заключения под стражу сроком на 2 месяца", - огласила решение судья.
Следствие ходатайствовало об отправке обвиняемого под стражу, в том числе, из-за того, что квартира пенсионера сгорела и непригодна для проживания. Защита просила о домашнем аресте.
В ходе заседания для характеристики обвиняемого были допрошены его сестра и сын. Оба сообщили, что Чернов - "положительный человек". Сестра назвала его "профессионалом своего дела", сообщила, что Чернов пишет книги, однако про его поведение в быту она "не знает".
В понедельник в квартире дома, расположенного на Николоямской улице в Москве, произошел пожар. Погибли четыре человека, еще трое находятся в больнице. В ходе допроса обвиняемый сказал, что курил в своей квартире и из-за пепла загорелось кресло, вину он признал полностью, сообщал столичный главк СК РФ.
ПроисшествияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала