Следствие просит арестовать обвиняемого по делу о пожаре в Москве

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в причинении смерти по неосторожности четверым соседям в центре Москвы из-за пожара, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.

Правоохранителями установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём одним из жильцов дома, мужчина задержан. Отмечается, что с ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение.