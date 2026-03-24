Следствие просит арестовать обвиняемого по делу о пожаре в Москве

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Следствие просит арестовать обвиняемого в причинении смерти по неосторожности четверым соседям в центре Москвы из-за пожара, сообщили РИА Новости в ГСУ СК России по столице.
В понедельник в квартире жилого дома, расположенного на Николоямской улице в Москве, произошел пожар. В результате произошедшего погибли четыре человека, а в больнице находится три пострадавших.
"Следственным отделом по Таганскому району следственного управления по Центральному административному округу ГСУ СК России по городу Москве расследуется уголовное дело в отношении местного жителя. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам). Сегодня следствие намерено ходатайствовать перед Таганским районным судом города Москвы об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении.
Правоохранителями установлено, что возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём одним из жильцов дома, мужчина задержан. Отмечается, что с ним проведены необходимые следственные действия, ему предъявлено обвинение.