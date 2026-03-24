В Севастополе потушили пожар после взрыва в жилом доме

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Пожар после взрыва в жилом доме в Севастополе потушен, разбор завалов продолжается, сообщает пресс-служба МЧС России.

"Пожар в многоквартирном доме в Севастополе полностью потушен. Спасатели продолжают разбор конструкций в соседнем поврежденном доме", - говорится в сообщении.