МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на двойные стандарты Запада в контексте отказа Европы от российской нефти, из-за которого теперь континент вынужден закупать энергоресурсы у США по высокой цене.

"Европа продолжает свою провальную стратегию, стремясь вводить всё больше санкций и полностью отделиться от российской энергии к 2027 году. В нескольких словах, мы прекратили закупать её у России , заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем её по более высокой цене у США , которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана ... Это так называемые двойные стандарты Запада... В конечном итоге, такими темпами Европа станет третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество продолжит расти и процветать", - написал Мема в соцсети Х

По его мнению, США не отправят на Украину "ни одного солдата", а европейцы втягиваются в этот конфликт "без причины или выгоды" для Европы.

Политик добавил, что "европейская риторика против России остаётся такой же", несмотря на предложение России "стабилизировать рынки, вновь обеспечив Европу дешевой энергией и стремясь к диалогу".

После начала специальной военной операции страны Евросоюза ввели масштабные санкции против России, включая ограничения на импорт энергоносителей и меры по отказу от российского газа. В результате поставки были резко сокращены.