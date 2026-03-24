Финский политик обвинил Запад в двойных стандартах
Финский политик обвинил Запад в двойных стандартах - РИА Новости, 24.03.2026
Финский политик обвинил Запад в двойных стандартах
РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T08:25:00+03:00
2026-03-24T08:25:00+03:00
2026-03-24T08:25:00+03:00
россия
европа
сша
в мире, россия, европа, сша, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Европа, США, Санкции в отношении России
Финский политик обвинил Запад в двойных стандартах
Финский политик указал на двойные стандарты ЕС в контексте отказа от нефти РФ
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема указал на двойные стандарты Запада в контексте отказа Европы от российской нефти, из-за которого теперь континент вынужден закупать энергоресурсы у США по высокой цене.
"Европа продолжает свою провальную стратегию, стремясь вводить всё больше санкций и полностью отделиться от российской энергии к 2027 году. В нескольких словах, мы прекратили закупать её у России
, заявив, что она не уважает международное право, а теперь покупаем её по более высокой цене у США
, которые начали полномасштабную агрессивную войну против Ирана
... Это так называемые двойные стандарты Запада... В конечном итоге, такими темпами Европа
станет третьим миром с плохой экономикой, в то время как остальное человечество продолжит расти и процветать", - написал Мема в соцсети Х
.
По его мнению, США не отправят на Украину
"ни одного солдата", а европейцы втягиваются в этот конфликт "без причины или выгоды" для Европы.
Политик добавил, что "европейская риторика против России остаётся такой же", несмотря на предложение России "стабилизировать рынки, вновь обеспечив Европу дешевой энергией и стремясь к диалогу".
После начала специальной военной операции страны Евросоюза ввели масштабные санкции против России, включая ограничения на импорт энергоносителей и меры по отказу от российского газа. В результате поставки были резко сокращены.
В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость, обусловленную более высокими ценами. В Москве
заявляли, что те, кто отказался, всё равно через посредников покупают дороже и будут покупать российские уголь, нефть и газ.