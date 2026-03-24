Почти 225 семей медработников компенсировали аренду жилья в Подмосковье - РИА Новости, 24.03.2026
Почти 225 семей медработников воспользовались компенсацией аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Почти 225 семей медработников воспользовались компенсацией аренды жилья в Подмосковье, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В регионе действует программа компенсации расходов на аренду жилья для медицинских работников, не имеющих собственной жилой площади. Размер такой выплаты зависит от удаленности городского округа и составляет до 30 тысяч рублей для медработника и до 45 тысяч рублей для супружеских пар, работающих в системе здравоохранения региона.
"Меры соцподдержки позволяют не только создавать комфортные условия работы и жизни для медработников региона, но и привлекать новые кадры. В регионе действуют различные меры соцподдержки, в том числе программа компенсации аренды жилья. В настоящий момент ежемесячную выплату за аренду съемного жилья получают 224 супружеские пары медработников", – рассказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр здравоохранения региона Максим Забелин, его слова приводит пресс-служба.
Чтобы получить выплату необходимо работать на полную ставку в учреждении, подведомственном Минздраву Подмосковья и расположенном на территории региона. У супругов и детей заявителя не должно быть собственного жилья в Подмосковье. Еще одно условие – отсутствие в пользовании помещений коммерческого, социального и специализированного найма от администраций городских округов.
Так, чтобы воспользоваться мерой поддержки, нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Заявка будет рассмотрена в течение 10 рабочих дней.