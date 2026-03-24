Глава Адыгеи поставил задачи по поддержке ветеранов СВО и их семей
Республика Адыгея
 
14:35 24.03.2026
Глава Адыгеи поставил задачи по поддержке ветеранов СВО и их семей
Глава Адыгеи поставил задачи по поддержке ветеранов СВО и их семей

© Фото : Официальный сайт органов власти Республики Адыгея
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
Глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил руководству республиканских муниципалитетов задачи по поддержке участников и ветеранов специальной военной операции и их семей, сообщает пресс-служба регправительства.
Ранее в муниципалитетах прошел мониторинг деятельности по поддержке участников СВО. Аналитику и рекомендации представили на выездных совещаниях рабочих групп. В них участвовали члены кабинета министров республики, руководители филиала госфонда "Защитники Отечества", органов соцзащиты.
Для предметного диалога на каждое совещание пригласили ветеранов СВО и членов семей участников. Они смогли получить ответы на волнующие вопросы. Более того, некоторые были решены на месте. Ряд обращений принят в работу. Выполнение каждого находится на строгом контроле. Такая задача стоит перед главами муниципалитетов и ведомств.
По результатам этой работы Кумпилов провел совещание в режиме ВКС с главами всех муниципальных образований. В нем приняли участие руководитель филиала госфонда "Защитники Отечества" Аслан Потоков и кавалер четырех орденов Мужества, подполковник Сергей Ковалев. Руководители муниципалитетов доложили о проделанной на местах работе, об устранении недочетов, выявленных рабочими группами.
В ходе совещания рассмотрены направления деятельности, на которые нужно особо обратить внимание. Акцент сделан на усиление взаимодействия между различными структурами власти и организациями, задействованными в оказании помощи. Перед руководством муниципалитетов поставлен ряд задач, даны поручения по совершенствованию системы поддержки участников СВО и их семей. Глава республики также обратил внимание на значимость подготовки социальных координаторов госфонда, которые являются главными проводниками деятельности по поддержке ветеранов на местах.
Кумпилов отметил важность того, чтобы меры, принимаемые на федеральном и региональном уровнях, в полной мере реализовывались на местах, а помощь доходила до адресатов.
"Для этого у нас действует налаженная система поддержки, важным звеном которой является филиал госфонда “Защитники Отечества”. Всего в 2025 году специалистами фонда в работу было взято свыше 6600 обращений, 96% которых решены положительно. За год число обратившихся увеличилось в полтора раза. Это говорит о доверии к органам власти, об узнаваемости Госфонда и востребованности его работы", – приводит пресс-служба регправительства слова Кумпилова.
Еще одно важное направление – реализация кадровой программы "Герои Адыгеи", которая сформирована и действует по аналогии с президентской программой "Время Героев". Вместе с Ковалевым, у которого глава Адыгеи выступает наставником, были обсуждены вопросы интеграции перспективных молодых специалистов в процессы стратегического развития республики.
В завершение Кумпилов подчеркнул, что в Адыгее и дальше будут усиливать все направления поддержки участников СВО, опираясь на федеральные программы, проекты "Единой России".
