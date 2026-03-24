"Не одеждой же ему торговать": Петухов дал совет Большунову

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Трехкратный олимпийский чемпион российский лыжник Александр Большунов должен продолжить карьеру, победы к нему обязательно вернутся, отметил в интервью РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.

Большунов не был допущен к участию в Олимпийских играх в Италии и пока что не получил нейтральный статус для возможности соревноваться на международной арене. У Большунова есть собственный бренд, под которым выпускается экипировка и инвентарь для спорта.

« "Не идти же ему одеждой торговать. Если допустят до Кубка мира, придет воодушевление, а за ним и победы", - подчеркнул Петухов.

"Он амбициозный спортсмен, уникум, который мог завоевывать медали в каждой гонке (на Олимпийских играх). Бороться с Клебо. И его лишают наград, звания лучшего лыжника мира. Удивляюсь, как он со своими медалями ищет мотивацию бегать в России", - отметил чемпион мира 2013 года.

В октябре Международная федерация лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) оставила в силе запрет на участие российских спортсменов в соревнованиях. 2 декабря Спортивный арбитражный суд (CAS) признал неправомерным это решение. FIS приняла вердикт CAS и позволила россиянам отправлять заявки на нейтральный статус. Право участвовать в международных соревнованиях получили лыжники Савелий Коростелев, Никита Денисов и Дарья Непряева.