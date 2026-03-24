"Уважаем Вяльбе в любом случае": чемпион мира дал оценку лыжным реформам
2026-03-24T11:13:00+03:00
Петухов: лыжники уважают Вяльбе независимо от того, как звучит ее должность
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Российские лыжники уважают и будут уважать главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе независимо от того, как будет звучать ее должность, заявил в интервью РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации (не президентом), а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
"Мы многого не знаем. Не думаю, что Вяльбе уберут. Уже объединили несколько федераций, поставили успешных руководителей, но очень многое зависит от тех, кто внизу. Система не поменяется, просто больше контроля денег будет. Не знаю, насколько ранит Елену Валерьевну должность заместителя. Мы ее в любом случае уважаем. Не вижу какой-то критичности", - отметил Петухов.
Полностью интервью с Алексеем Петуховым читайте в среду на сайте РИА Новости.