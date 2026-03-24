Рейтинг@Mail.ru
"Уважаем Вяльбе в любом случае": чемпион мира дал оценку лыжным реформам - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
11:13 24.03.2026 (обновлено: 12:07 24.03.2026)
"Уважаем Вяльбе в любом случае": чемпион мира дал оценку лыжным реформам
"Уважаем Вяльбе в любом случае": чемпион мира дал оценку лыжным реформам
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Лыжные гонки, Елена Вяльбе, Алексей Петухов, Дмитрий Свищев
Петухов: лыжники уважают Вяльбе независимо от того, как звучит ее должность

© Фото : Соцсети Елены ВяльбеЕлена Вяльбе (в белом) и олимпийская сборная России
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости, Сергей Смышляев. Российские лыжники уважают и будут уважать главу Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе независимо от того, как будет звучать ее должность, заявил в интервью РИА Новости бронзовый призер Олимпийских игр Алексей Петухов.
Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост главы будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда. В случае избрания он станет председателем федерации (не президентом), а Вяльбе будет заместителем, курирующим лыжные гонки.
«
"Мы многого не знаем. Не думаю, что Вяльбе уберут. Уже объединили несколько федераций, поставили успешных руководителей, но очень многое зависит от тех, кто внизу. Система не поменяется, просто больше контроля денег будет. Не знаю, насколько ранит Елену Валерьевну должность заместителя. Мы ее в любом случае уважаем. Не вижу какой-то критичности", - отметил Петухов.
Полностью интервью с Алексеем Петуховым читайте в среду на сайте РИА Новости.
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала