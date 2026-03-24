10:09 24.03.2026 (обновлено: 11:32 24.03.2026)
Суд в Петербурге вынес Оксимирону* заочный приговор
Суд в Петербурге вынес Оксимирону* заочный приговор
Мировой суд в Петербурге заочно приговорил музыканта Мирона Федорова* (Oxxxymiron) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента к 320 часам обязательных работ.
Суд в Петербурге вынес Оксимирону* заочный приговор

Суд в Петербурге заочно приговорил рэпера Оксимирона к 320 часам работ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 мар - РИА Новости. Мировой суд в Петербурге заочно приговорил музыканта Мирона Федорова* (Oxxxymiron) по уголовному делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента к 320 часам обязательных работ, сообщает пресс-служба прокуратуры города.
«

"Суд заочно приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на два года", - говорится в сообщении.

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении Федорова рассматривалось судьей мирового участка в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В суде установлено, что Федоров, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в нарушение требований законодательства Российской Федерации он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.
*Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Прокуратура Петербурга запросила 400 часов работ для рэпера Оксимирона*
20 марта, 19:41
 
