Суд в Петербурге вынес Оксимирону* заочный приговор

"Суд заочно приговорил виновного к наказанию в виде обязательных работ на срок 320 часов. Он также лишен права заниматься деятельностью, связанной с размещением информации, администрированием сайтов и каналов с использованием электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", сроком на два года", - говорится в сообщении .

В прокуратуре уточнили, что уголовное дело в отношении Федорова рассматривалось судьей мирового участка в общем порядке уголовного судопроизводства в отсутствие подсудимого, находящегося в розыске. В отношении него заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В суде установлено, что Федоров, признанный иноагентом, в 2023 году дважды привлекался Куйбышевским районным судом Санкт-Петербурга к административной ответственности за нарушение законодательства об иностранных агентах. Несмотря на это, в нарушение требований законодательства Российской Федерации он продолжил размещать материалы в одном из мессенджеров без указания на то, что они созданы и (или) распространены физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента.