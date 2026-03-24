США надеются провести переговоры с Ираном на высоком уровне в четверг

НЬЮ-ЙОРК, 24 мар – РИА Новости. США и региональные посредники обсуждают возможность проведения переговоров с Ираном уже в четверг, но все еще ожидают ответа от Тегерана, сообщает издание Axios со ссылкой на источники.
Президент США Дональд Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
"США и группа региональных посредников обсуждают возможность проведения переговоров на высоком уровне с Ираном уже в четверг, однако все еще ожидают ответа от Тегерана", – сообщает СМИ.
При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху, отмечает Axios, обеспокоен, что Трамп может заключить сделку, значительно не соответствующую целям Израиля, "включающую существенные уступки и ограничивающую способность Израиля наносить удары по Ирану".
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана. Тегеран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.