Трамп заявил, что лично вовлечен в переговоры с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером.
"И в этом (переговорах с Ираном – ред.) участвует Джей Ди, участвует Марко, участвует Джаред Кушнер — очень умный парень, и Стив Уиткофф, умный парень, тоже участвует. И я тоже в этом участвую", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.