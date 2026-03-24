Трамп заявил, что лично вовлечен в переговоры с Ираном

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером.