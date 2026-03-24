22:14 24.03.2026 (обновлено: 22:31 24.03.2026)
Трамп заявил, что лично вовлечен в переговоры с Ираном
© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что принимает личное участие в переговорах с Ираном наряду с вице-президентом Джей Ди Вэнсом, госсекретарем Марко Рубио, спецпосланником Стивом Уиткоффом и своим зятем Джаредом Кушнером.
"И в этом (переговорах с Ираном – ред.) участвует Джей Ди, участвует Марко, участвует Джаред Кушнер — очень умный парень, и Стив Уиткофф, умный парень, тоже участвует. И я тоже в этом участвую", - сказал Трамп журналистам в Овальном кабинете.
Трамп в понедельник заявил, что США и Иран провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. Председатель парламента Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил, что переговоров с США не было, а фейки в новостях служат для манипулирования рынками.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
США получили от Ирана "подарок", связанный с Ормузом, заявил Трамп
В миреСШАИранВоенная операция США и Израиля против ИранаДональд ТрампСтив УиткоффИзраильДжаред КушнерМинистерство обороны США
 
 
