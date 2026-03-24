Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:25 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/peregovory-2082536267.html
СМИ: Израиль не участвует в предполагаемых переговорах США и Ирана
в мире
иран
сша
израиль
дональд трамп
стив уиткофф
джаред кушнер
министерство обороны сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:82:3064:1806_1920x0_80_0_0_c2d3e64280d0d51ec9957cd53b994f38.jpg
https://ria.ru/20260323/iran-2082489736.html
https://ria.ru/20260323/iran-2082512976.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152881/56/1528815637_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ab475e69694a4a4d5cbf6c3a8a0132b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Semafor: Израиль не участвует в предполагаемых переговорах США и Ирана

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Флаг Израиля - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Флаг Израиля. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израиль в настоящее время не принимает участие в предполагаемых переговорах США и Ирана, однако получает с них информацию, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на заявление агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
Ормузский пролив - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Иран выступает против использования Ормуза теми, кто продался США и Израилю
Вчера, 20:08
"Израиль в настоящее время не является непосредственной стороной этих переговоров, хотя он получает по ним обновления", - говорится в сообщении.
По словам одного из чиновников США, пятидневная приостановка атак на Иран касается только энергетических объектов, она не распространяется на военные объекты, военно-морской флот, баллистические ракеты и оборонно-промышленную базу. Кроме того, по словам американского чиновника, только Трамп, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уполномочены вести переговоры с Ираном в данный момент, при этом, "если и когда это станет необходимым", к ним могут подключить вице-президента Джея Ди Вэнса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Иран принял меры по передвижению судов через Ормуз, заявил Пезешкиан
Вчера, 23:36
 
В миреИранСШАИзраильДональд ТрампСтив УиткоффДжаред КушнерМинистерство обороны СШАВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала