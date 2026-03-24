СМИ: Израиль не участвует в предполагаемых переговорах США и Ирана

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Израиль в настоящее время не принимает участие в предполагаемых переговорах США и Ирана, однако получает с них информацию, сообщает издание Semafor со ссылкой на неназванных американских чиновников.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что США и Иран за последние два дня провели очень позитивные и продуктивные переговоры. Он отметил, что поручил Пентагону отложить нанесение ударов по энергетической инфраструктуре Ирана на пять дней. При этом в ответ на заявление агентство Fars передавало, что Иран не контактировал с США ни напрямую, ни через посредников.
"Израиль в настоящее время не является непосредственной стороной этих переговоров, хотя он получает по ним обновления", - говорится в сообщении.
По словам одного из чиновников США, пятидневная приостановка атак на Иран касается только энергетических объектов, она не распространяется на военные объекты, военно-морской флот, баллистические ракеты и оборонно-промышленную базу. Кроме того, по словам американского чиновника, только Трамп, спецпосланник Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер уполномочены вести переговоры с Ираном в данный момент, при этом, "если и когда это станет необходимым", к ним могут подключить вице-президента Джея Ди Вэнса.
США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, сообщается о разрушениях и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.