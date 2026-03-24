В Тернопольской области начались перебои с электроснабжением

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Перебои с электроснабжением наблюдаются в Тернопольской области на западе Украины из-за повреждения объектов энергетики, сообщил глава областной военной администрации Тарас Пастух.

"В области фиксируются перебои с электроснабжением. Энергетики работают над тем, чтобы восстановить его как можно быстрее", - написал Пастух в своем Telegram-канале.