Названа справка, которая нужна работавшим в 1990-е для повышения пенсии
24.03.2026
Названа справка, которая нужна работавшим в 1990-е для повышения пенсии
Названа справка, которая нужна работавшим в 1990-е для повышения пенсии - РИА Новости, 24.03.2026
Названа справка, которая нужна работавшим в 1990-е для повышения пенсии
Ключевой документ, позволяющий оценить свои пенсионные права — справка об их размере из Социального фонда России (СФР). Получить её можно через Госуслуги или... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T02:05:00+03:00
2026-03-24T02:05:00+03:00
людмила иванова-швец
рэу имени г. в. плеханова
общество, россия, людмила иванова-швец, рэу имени г. в. плеханова
Общество, Россия, Людмила Иванова-Швец, РЭУ имени Г. В. Плеханова
Названа справка, которая нужна работавшим в 1990-е для повышения пенсии

Экономист Иванова-Швец: для подтверждения стража можно обращаться в архив

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ключевой документ, позволяющий оценить свои пенсионные права — справка об их размере из Социального фонда России (СФР). Получить её можно через Госуслуги или лично в отделении фонда, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто работал в 1990-е годы. Этот период был отмечен массовыми неофициальными трудовыми отношениями, задержками зарплат и отпусками "за свой счет". Из-за этого многие граждане при выходе на пенсию сегодня сталкиваются с проблемами.
Банкомат - РИА Новости, 1920, 22.03.2026
Россиянам рассказали, как "серая" зарплата влияет на пенсию
22 марта, 02:38
“Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме. Если же компания не функционирует, то стоит обращаться в архив”, - рассказала она.
Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали бумаги на хранение. В этом случае подтвердить стаж поможет суд. Истцу потребуются любые косвенные доказательства: расчетные листки, сохранившиеся ведомости, трудовые награды или пропуска, а также показания свидетелей, которые могут подтвердить факт совместной работы. Заняться этим лучше заблаговременно, поскольку подтверждение стажа может быть не быстрым, заключила Иванова-Швец.
Информационные буклеты Пенсионного фонда России - РИА Новости, 1920, 21.03.2026
В Госдуме предложили индексировать страховые пенсии с 1 января
21 марта, 03:51
 
