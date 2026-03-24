Названа справка, которая нужна работавшим в 1990-е для повышения пенсии

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Ключевой документ, позволяющий оценить свои пенсионные права — справка об их размере из Социального фонда России (СФР). Получить её можно через Госуслуги или лично в отделении фонда, рассказала агентству “Прайм” доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.
Эта рекомендация особенно актуальна для тех, кто работал в 1990-е годы. Этот период был отмечен массовыми неофициальными трудовыми отношениями, задержками зарплат и отпусками "за свой счет". Из-за этого многие граждане при выходе на пенсию сегодня сталкиваются с проблемами.
“Для подтверждения стажа и заработной платы можно обратиться в организацию, если она функционирует в настоящее время, даже если произошли изменения в организационно-правовой форме. Если же компания не функционирует, то стоит обращаться в архив”, - рассказала она.
Однако многие предприятия в 90-е годы вели учет небрежно и не сдавали бумаги на хранение. В этом случае подтвердить стаж поможет суд. Истцу потребуются любые косвенные доказательства: расчетные листки, сохранившиеся ведомости, трудовые награды или пропуска, а также показания свидетелей, которые могут подтвердить факт совместной работы. Заняться этим лучше заблаговременно, поскольку подтверждение стажа может быть не быстрым, заключила Иванова-Швец.