Россельхознадзор: в Новосибирской области устранили все очаги пастереллеза

По его словам, совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров-жителей субъекта достигнут результат - рисков распространения болезни больше нет.

В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, проводилась локализация очагов заражения, скот изымали в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но затем ситуацию удалось взять под контроль, сообщал Данкверт.