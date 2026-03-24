Россельхознадзор: в Новосибирской области устранили все очаги пастереллеза
Все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы, заявил глава Россельхознадзора, руководитель рабочей группы Сергей... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T17:54:00+03:00
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Все очаги и зоны риска распространения пастереллеза в Новосибирской области ликвидированы, заявил глава Россельхознадзора, руководитель рабочей группы Сергей Данкверт.
"С 18 марта группа провела большую работу. Была организована комплексная проверка ветеринарного контроля в связи со сложившейся ситуацией по пастереллезу в Новосибирской области
. Главный результат работы на текущий момент – это ликвидация всех очагов и зон риска распространения пастереллеза в Новосибирской области", - сказал Данкверт
, его слова приводит пресс-служба Россельхознадзора
.
По его словам, совместными усилиями федеральных и региональных органов власти и фермеров-жителей субъекта достигнут результат - рисков распространения болезни больше нет.
Глава ведомства добавил, что после завершение карантина можно будет восстанавливать поголовье.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, проводилась локализация очагов заражения, скот изымали в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но затем ситуацию удалось взять под контроль, сообщал Данкверт.