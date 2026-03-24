Юрист рассказал, чем грозит яркий парфюм в офисе

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отказ от яркого парфюма на рабочем месте может быть предусмотрен правилами организации: в таком случае его использование может быть нарушением трудовой дисциплины и привести к замечанию или выговору, а в более тяжелых случаях - даже к лишению премии, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

"Закон напрямую не запрещает приходить на работу, сильно надушившись духами. Теоретически, такую ситуацию можно расценить как дисциплинарный проступок, за что работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако для этого должно быть установлено, что работник нарушил какие-либо требования или нормы. Такие требования могут быть установлены внутренними документами работодателя", - отмечает юрист.

Закон дает право работодателю устанавливать правила поведения для работников внутри организации, поясняет он. Соответственно, работодатель может ввести запрет на появление на рабочем месте в том состоянии, которое будет мешать работать остальным сотрудникам - в том числе установить запрет на резкие запахи. Если работник нарушит такое установленное правило, на первый раз ему может грозить дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора.

"Если работник не исправится и продолжит нарушать дисциплину, уже имея дисциплинарные взыскания за подобные нарушения, Трудовой кодекс РФ дает право работодателю уволить такого сотрудника за "неоднократное невыполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей". Однако увольнение - это, конечно, уже крайний случай", - добавляет Южалин