Юрист рассказал, чем грозит яркий парфюм в офисе
03:10 24.03.2026
Юрист рассказал, чем грозит яркий парфюм в офисе
Юрист рассказал, чем грозит яркий парфюм в офисе
александр южалин
superjob
Россия, Александр Южалин, SuperJob
Юрист рассказал, чем грозит яркий парфюм в офисе

РИА Новости: яркий парфюм в офисе грозит выговором или лишением премии

Мужчина во время работы в офисе. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Отказ от яркого парфюма на рабочем месте может быть предусмотрен правилами организации: в таком случае его использование может быть нарушением трудовой дисциплины и привести к замечанию или выговору, а в более тяжелых случаях - даже к лишению премии, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
"Закон напрямую не запрещает приходить на работу, сильно надушившись духами. Теоретически, такую ситуацию можно расценить как дисциплинарный проступок, за что работника можно привлечь к дисциплинарной ответственности. Однако для этого должно быть установлено, что работник нарушил какие-либо требования или нормы. Такие требования могут быть установлены внутренними документами работодателя", - отмечает юрист.
Закон дает право работодателю устанавливать правила поведения для работников внутри организации, поясняет он. Соответственно, работодатель может ввести запрет на появление на рабочем месте в том состоянии, которое будет мешать работать остальным сотрудникам - в том числе установить запрет на резкие запахи. Если работник нарушит такое установленное правило, на первый раз ему может грозить дисциплинарная ответственность в виде замечания или выговора.
"Если работник не исправится и продолжит нарушать дисциплину, уже имея дисциплинарные взыскания за подобные нарушения, Трудовой кодекс РФ дает право работодателю уволить такого сотрудника за "неоднократное невыполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей". Однако увольнение - это, конечно, уже крайний случай", - добавляет Южалин.
Кроме того, если в компании выплата премии зависит от отсутствия у работника взысканий, в описанном случае работник может лишиться и части премии - максимум на 20% от месячного заработка, обращает внимание он.
