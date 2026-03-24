05:26 24.03.2026
В Москве появится памятник Станиславу Говорухину
Памятник народному артисту РФ Станиславу Говорухину будет установлен на открытой площадке у нового здания киностудии "Мосфильм" 29 марта 2027 года в рамках... РИА Новости, 24.03.2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040538944_0:373:2870:1987_1920x0_80_0_0_d7abbb4d61efd92626550e6d8289a3d7.jpg
https://ria.ru/20260316/pamjatnik-2080988273.html
https://ria.ru/20260316/putin-2080964615.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/08/2040538944_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_e0e4fcdfe68a29869a2fa77f22059d26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Москве появится памятник Станиславу Говорухину

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Памятник народному артисту РФ Станиславу Говорухину будет установлен на открытой площадке у нового здания киностудии "Мосфильм" 29 марта 2027 года в рамках празднования 90-летия режиссера, сообщил РИА Новости автор памятника, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Благовестнов.
В феврале президент России Владимир Путин постановил отпраздновать 90-летие со дня рождения Говорухина, председателем оргкомитета стал спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Памятник будет установлен на открытой площадке у нового углового здания "Мосфильма" - его будет хорошо видно как с дороги, так и при пешем подходе, открытие планируется 29 марта следующего года, в день рождения Станислава Сергеевича", - рассказал Благовестнов.
По словам скульптора, памятник будет отлит в бронзе, высота скульптуры составит 2 метра 60 сантиметров. По словам мастера, путь от создания эскиза до изготовления конечной статуи займет два года. Режиссер будет изображен в полный рост облокотившимся на штатив.
Благовестнов отметил, что создает именно портретные статуи, а работу, посвященную Говорухину, задумал в традиции римских статуй, которые воплощают идею героизма и величия духа.
"Я не назвал бы это античной статуей, это статуя XXI века, я сравнивал его с Геркулесом Фарнезским. Говорухин опирается на штатив, как отдыхающий после совершения 12 подвигов Геракл на палицу, только его подвигами стали великие фильмы, хотя их, разумеется, гораздо больше", - заключил Благовестнов.
Станислав Говорухин - российский режиссер, сценарист и политический деятель, народный артист РФ. Как режиссер он снял такие картины, как "Место встречи изменить нельзя", "Вертикаль", "Ворошиловский стрелок", выступил автором сценариев к фильмам "Русский бунт", "В июне 41-го". С 1993 по 2018 депутат Госдумы, председатель комитета Госдумы по культуре. Говорухин умер в 2018 году в возрасте 82 лет.
