В Москве появится памятник Станиславу Говорухину

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Памятник народному артисту РФ Станиславу Говорухину будет установлен на открытой площадке у нового здания киностудии "Мосфильм" 29 марта 2027 года в рамках празднования 90-летия режиссера, сообщил РИА Новости автор памятника, скульптор, член-корреспондент Российской академии художеств Алексей Благовестнов.

"Памятник будет установлен на открытой площадке у нового углового здания " Мосфильма " - его будет хорошо видно как с дороги, так и при пешем подходе, открытие планируется 29 марта следующего года, в день рождения Станислава Сергеевича", - рассказал Благовестнов.

По словам скульптора, памятник будет отлит в бронзе, высота скульптуры составит 2 метра 60 сантиметров. По словам мастера, путь от создания эскиза до изготовления конечной статуи займет два года. Режиссер будет изображен в полный рост облокотившимся на штатив.

Благовестнов отметил, что создает именно портретные статуи, а работу, посвященную Говорухину, задумал в традиции римских статуй, которые воплощают идею героизма и величия духа.

"Я не назвал бы это античной статуей, это статуя XXI века, я сравнивал его с Геркулесом Фарнезским. Говорухин опирается на штатив, как отдыхающий после совершения 12 подвигов Геракл на палицу, только его подвигами стали великие фильмы, хотя их, разумеется, гораздо больше", - заключил Благовестнов.