Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации
13:05 24.03.2026
Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации
Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации - РИА Новости, 24.03.2026
Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации
За все время действия программы реновации в Москве снесли 854 старых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики.
2026-03-24T13:05:00+03:00
2026-03-24T13:05:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919258198_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_eec0a3b43fbab650627d088e7ec18f9a.jpg
https://ria.ru/20260323/ovchinskiy-2082342223.html
москва
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации

Овчинский: более 850 старых домов снесли в Москве по программе реновации

Пресс-служба департамента градостроительной политики
Пресс-служба департамента градостроительной политики - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
Пресс-служба департамента градостроительной политики. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За все время действия программы реновации в Москве снесли 854 старых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
"За время реализации программы реновации 854 полностью расселенных дома демонтировали во всех округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе снесли 148 зданий, в Восточном – 111. Еще 102 дома демонтировали на западе столицы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.
Здания демонтировали с помощью технологии "умный снос", разбирая объекты поэтапно. На месте старых строят новые дома, а также объекты инфраструктуры, проводят благоустройство окружающего пространства, отметил министр столичного правительства.
В домах, попавших под снос, раньше жили свыше 144 тысяч москвичей. Из них 27,6 тысяч человек получили новое жилье на юго-востоке столицы. Еще примерно 17,5 тысяч человек переехали в новые квартиры в восточной части города, 16,8 тысяч - в западной части, уточнили в департаменте градостроительной политики.
Реновация длится в Москве с 2017 года. По программе планируется расселить около 1 миллиона человек из 5 тысяч старых домов.
МоскваГрадостроительный комплекс МосквыДепартамент градостроительной политики г. МосквыВладислав Овчинский
 
 
