Овчинский: свыше 850 домов снесли в Москве по программе реновации

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За все время действия программы реновации в Москве снесли 854 старых дома, рассказал министр правительства столицы, глава департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

"За время реализации программы реновации 854 полностью расселенных дома демонтировали во всех округах столицы. В частности, в Юго-Восточном административном округе снесли 148 зданий, в Восточном – 111. Еще 102 дома демонтировали на западе столицы", – приводит слова Овчинского пресс-служба столичного департамента градостроительной политики.

Здания демонтировали с помощью технологии "умный снос", разбирая объекты поэтапно. На месте старых строят новые дома, а также объекты инфраструктуры, проводят благоустройство окружающего пространства, отметил министр столичного правительства.

В домах, попавших под снос, раньше жили свыше 144 тысяч москвичей. Из них 27,6 тысяч человек получили новое жилье на юго-востоке столицы. Еще примерно 17,5 тысяч человек переехали в новые квартиры в восточной части города, 16,8 тысяч - в западной части, уточнили в департаменте градостроительной политики.