"Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинский государственный "Ощадбанк" приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка Юрий Кацион.
Он добавил, что наличные транспортировали для стабильного обращения на Украине, потому что наземная логистика является единственным способом ее ввоза в страну. "Ощадбанк", как отмечает Кацион, это единственный банк, который имеет лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов. На данный момент прорабатываются новые маршруты в обход Венгрии для доставки наличной валюты из Европы.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.