"Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии - РИА Новости, 24.03.2026
19:54 24.03.2026
"Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии
"Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии - РИА Новости, 24.03.2026
"Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии
Украинский государственный "Ощадбанк" приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T19:54:00+03:00
2026-03-24T19:54:00+03:00
в мире
украина
венгрия
европа
виктор орбан
ощадбанк
евросоюз
украина
венгрия
европа
в мире, украина, венгрия, европа, виктор орбан, ощадбанк, евросоюз
В мире, Украина, Венгрия, Европа, Виктор Орбан, Ощадбанк, Евросоюз
"Ощадбанк" приостановил ввоз наличных на Украину после инцидента в Венгрии

"Ощадбанк" приостановил ввоз валюты на Украину из ЕС после инцидента в Венгрии

© Фото : Правительство ВенгрииВалюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© Фото : Правительство Венгрии
Валюта и золото, изъятое у граждан Украины на территории Венгрии. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Украинский государственный "Ощадбанк" приостановил ввоз на Украину валюты из стран ЕС из-за инцидента с инкассаторами в Венгрии, сообщил глава правления банка Юрий Кацион.
"Сейчас "Ощадбанк" приостановил завоз наличных средств на Украину. Спрос, который существует на рынке, покрывает национальный банк из собственных резервов. Однако ситуация требует решения, потому что эти объемы достаточно значительные", - приводит слова Кациона издание "Левый берег".
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 12.03.2026
Венгрия согласилась вернуть "Ощадбанку" арестованные автомобили, пишут СМИ
12 марта, 14:36
Он добавил, что наличные транспортировали для стабильного обращения на Украине, потому что наземная логистика является единственным способом ее ввоза в страну. "Ощадбанк", как отмечает Кацион, это единственный банк, который имеет лицензию на перевозку по территории ЕС подобных грузов. На данный момент прорабатываются новые маршруты в обход Венгрии для доставки наличной валюты из Европы.
Национальное налогово-таможенное ведомство Венгрии заявило 6 марта, что задержало по подозрению в отмывании денег семь граждан Украины, включая бывшего генерала украинских спецслужб, отвечавшего за перевозку из Австрии на Украину 40 миллионов долларов, 35 миллионов евро и девяти килограммов золота. Задержанных в тот же день депортировали на Украину.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан сообщил, что Венгрия решит судьбу конфискованных у украинцев денег, когда поймет, чьи они, а пока оставит их у себя. Он также предположил, что перевозимые деньги использовались для финансирования венгерской оппозиции.
Задержание украинцев, перевозивших валюту и золото, венгерскими правоохранителями. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
СМИ: "Ощадбанк" пытается оспорить задержание инкассаторов в Венгрии
17 марта, 18:05
 
В миреУкраинаВенгрияЕвропаВиктор ОрбанОщадбанкЕвросоюз
 
 
