В Оренбурге мужчину и подростка задержали за диверсию на объекте связи

УФА, 24 мар - РИА Новости. Правоохранители задержали мужчину и подростка, которые подожгли объект связи в Оренбурге за незначительную сумму от куратора, сообщает УМВД Оренбургской области в своём Telegram-канале.
"Оперативники регионального УМВД совместно с коллегами из МУ МВД России "Оренбургское" и регионального УФСБ задержали 34-летнего и 15-летнего жителей Оренбурга. Молодых людей подозревают в совершении поджога объекта связи на улице Карагандинской областного центра", - говорится в сообщении.
Предварительно установлено, что в ночь на 21 марта злоумышленники повредили оборудование сотовой вышки. После совершения поджога, подозреваемые скрылись, однако в ходе оперативных мероприятий их личности были установлены. Действовали они за незначительную плату по указанию куратора в мессенджере, рассказали в ведомстве.
"Возбуждено уголовное дело по ст. 281 УК РФ "Диверсия". Наказание - лишение свободы на срок от 10 до 20 лет. Фигуранты задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ", - добавили в областной полиции.