Разработаны обложки учебников для нового школьного курса "Моя семья"

Учащиеся во время урока в общеобразовательной школе

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Издательство "Просвещение" представило РИА Новости обложки новых учебников "Моя семья", которые с 1 сентября появятся в российских школах, на книгах решили изобразить собирательный образ российской многодетной семьи.

"Учебник "Моя семья" рассказывает о вымышленной многодетной семье Свешниковых - собирательном образе, объединяющем традиции, радости и заботы, знакомые каждой российской семье. На обложке, символизирующей семейные ценности как оплот государства, изображены пятеро детей, уютный дом, окруженный теплом и заботой, который служит центром традиций и общения", - сообщили в пресс-службе издательства.