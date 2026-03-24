06:52 24.03.2026
Свищев призвал глав регионов контролировать использование спортобъектов
https://ria.ru/20260323/svischev-2082394235.html
https://ria.ru/20260323/svischev-2082408799.html
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (ЛДПР) в разговоре с РИА Новости призвал глав субъектов РФ взять на себя личную ответственность за эффективное использование спортивных объектов, построенных за последние годы.
Парламентарий привел данные Счетной палаты РФ, согласно которым 68,4% спортивных сооружений, введенных в 2022–2024 годах, имеют низкую загруженность - от 1,5 до 48,6%.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Свищев заявил, что будет работать в плотной связке с Вяльбе
Вчера, 14:15
"Государство делает все, чтобы спорт стал доступным. Строятся новые дворцы, стадионы, бассейны. Но кирпичи и бетон сами по себе людей не привлекут. Объект наполняется жизнью только тогда, когда на местах работают люди, которые знают свой регион, понимают его особенности, чувствуют запросы жителей. Губернаторы должны лично контролировать, как используются вверенные им спортивные сооружения. Не формально отчитаться, а реально: есть ли расписание, удобное для людей? Проводятся ли соревнования, турниры, праздники? Работают ли тренеры, секции? Если объект пустует, это не ошибка проектировщиков, это управленческий провал", - сказал Свищев.
Он отметил, что государство вложило в развитие спортивной инфраструктуры колоссальные средства. По его словам, только в 2023-2025 годах на эти цели направлено 91,2 миллиарда рублей.
"Мы не можем строить бассейны в селах, где нет коммуникаций, а потом удивляться, что они пустуют. Минспорт давно разработал четкие нормативы: для населенных пунктов до 500 жителей - универсальные площадки, от 500 до 5 тысяч жителей - ФОКОТы и спортзалы, свыше 30 тысяч - полноценные бассейны и катки. Но даже если объект построен правильно, без грамотного управления он останется красивой коробкой", - подчеркнул депутат.
Свищев также призвал губернаторов в сложных случаях обращаться за консультациями в министерство спорта России, а также активнее привлекать крупный региональный бизнес к программам развития спорта через государственно-частное партнерство, меценатство, шефство над объектами. В пример он привел опыт Приморского края, где субсидии на развитие хоккейных клубов помогают поддерживать интерес к спорту.
"Ответственность за то, чтобы новые спорткомплексы не пустовали, лежит на главах регионов. Это их территории, их жители, их будущие чемпионы. Государство дало инфраструктуру. Теперь нужно наполнить ее жизнью: открыть секции, пригласить тренеров, провести соревнования, создать программу для детей и взрослых. Без работы на местах никуда", - заключил он.
Дмитрий Свищев - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
"Обладает админресурсом": глава федерации назвал плюсы Свищева
Вчера, 15:30
 
