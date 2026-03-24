В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый скот
В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый скот - РИА Новости, 24.03.2026
В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый скот
Социальные девятимесячные выплаты семьям, пострадавшим в связи с изъятием сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской
2026-03-24T13:23:00+03:00
2026-03-24T13:23:00+03:00
2026-03-24T13:23:00+03:00
https://ria.ru/20260323/skot-2082379774.html
https://ria.ru/20260322/dezinfektsiya-2082216375.html
новосибирская область
общество, новосибирская область, андрей травников, сергей данкверт, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
Общество, Новосибирская область, Андрей Травников, Сергей Данкверт, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый скот
В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый из-за пастереллеза скот
НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Социальные девятимесячные выплаты семьям, пострадавшим в связи с изъятием сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области, будут перечисляться до пятого числа каждого месяца, сообщает правительство региона.
"Ежемесячные социальные выплаты пострадавшим семьям в связи с утратой части дохода будут производиться до пятого числа каждого месяца. В марте соответствующие выплаты производились по мере поступления заявлений, с апреля по ноябрь деньги буду поступать на счета граждан ежемесячно в четко определенные сроки", - говорится в сообщении
Министр труда и социального развития Новосибирской области
Елена Бахарева отметила, что по поручению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова
особое внимание уделяется оперативному и качественному рассмотрению каждого заявления на получение социальной выплаты за утерянный скот.
В правительстве напомнили, что компенсация за изъятый скот выплачивается единовременно, а социальная выплата предоставляется в течение девяти месяцев равными платежами ежемесячно. Размер социальной выплаты за девять месяцев на каждого члена семьи составит более 167 тысяч рублей. Например, семья из четырех человек получит в общей сложности 668 160 рублей.
"На текущий момент компенсационные и социальные выплаты получили 198 семей. Заявленные меры поддержки на весь срок их действия полностью обеспечены бюджетными финансовыми средствами", - добавляют власти.
В Новосибирской области с начала 2026 года в пяти районах введен карантин по бешенству животных и пастереллезу - острому инфекционному заболеванию. В регионе введен режим ЧС, идет локализация очагов заражения, скот изымают в том числе в личных хозяйствах. Жесткие меры понадобились, потому что пастереллез в регионе приобрел нестандартную форму, начав мутировать, но теперь ситуация контролируемая, сообщил глава Россельхознадзора Сергей Данкверт
