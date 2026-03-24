В Новосибирске назвали сроки получения выплат за изъятый скот

НОВОСИБИРСК, 24 мар – РИА Новости. Социальные девятимесячные выплаты семьям, пострадавшим в связи с изъятием сельскохозяйственных животных в рамках локализации очагов пастереллеза в Новосибирской области, будут перечисляться до пятого числа каждого месяца, сообщает правительство региона.

В правительстве напомнили, что компенсация за изъятый скот выплачивается единовременно, а социальная выплата предоставляется в течение девяти месяцев равными платежами ежемесячно. Размер социальной выплаты за девять месяцев на каждого члена семьи составит более 167 тысяч рублей. Например, семья из четырех человек получит в общей сложности 668 160 рублей.