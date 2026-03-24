Додик рассказал о последствиях натовских урановых бомбардировок в Сербии

БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербские новорожденные дети до сих пор болеют из-за применения авиацией НАТО снарядов с обедненным ураном в 1995 году в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) и в 1999 в Союзной республике Югославия, заявил лидер правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.