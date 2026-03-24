Додик рассказал о последствиях натовских урановых бомбардировок в Сербии

БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Сербские новорожденные дети до сих пор болеют из-за применения авиацией НАТО снарядов с обедненным ураном в 1995 году в Республике Сербской Боснии и Герцеговине (РС БиГ) и в 1999 в Союзной республике Югославия, заявил лидер правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
Церемония в память жертв агрессии НАТО вечером во вторник проходит в городе Вране. Участвуют руководство Сербии и Республики Сербской Боснии и Герцеговины. Патриарх Сербский Порфирий провел панихиду по жертвам бомбардировок.
«
"Крупнейший военный блок в истории тренировался на сербах два раза, сначала на РС, потом на Сербии, чтобы здесь реализовать амбиции, и выбрал именно сербов, чтобы на них сбрасывать обедненный уран. Он нас поражал не только в те дни, он поразил и наше будущее и сейчас мы видим многих новорожденных детей нашего народа, которые лечатся от болезней, возникших из-за урана", - заявил Додик собравшимся.
Он отметил, что православная религия учит прощению, но "это нельзя простить".
Авиация НАТО провела бомбардировки позиций армии боснийских сербов и радиотелевизионных передатчиков с применением обедненного урана в августе-сентябре 1995 в ходе конфликта в Боснии и Герцеговине, погибли свыше 150 гражданских лиц.
В 1999 году вооруженное противостояние между албанскими сепаратистами из Освободительной армии Косово и силовыми структурами Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Военная операция была предпринята без одобрения Совета безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти СРЮ якобы проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года.
Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
