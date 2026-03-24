Рейтинг@Mail.ru
В Нидерландах призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу в США - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:17 24.03.2026 (обновлено: 18:24 24.03.2026)
В Нидерландах призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу в США
Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в Чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики американского президента Дональда Трампа,... РИА Новости Спорт, 24.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048284551_0:192:1080:1002_1920x0_80_0_0_696ef69a7a0d5584b2e54ee3ea41da8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
© Соцсети турнираМяч и трофей ЧМ-2026
© Соцсети турнира
Читать в
MaxДзен
ГААГА , 24 мар - РИА Новости. Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в Чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики американского президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии, набрала более 170 тысяч подписей и была передана парламенту страны, передает телеканал RTL Nieuws.
В конце января нидерландский журналист и обозреватель Теун ван де Кёукен создал петицию с призывом к властям Нидерландов запретить национальной сборной по футболу участвовать в Чемпионате мира в США. Журналист и соавторы петиции считают участие в ЧМ в этом государстве неприемлемым из-за "агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран" и риторику в отношении Гренландии.
17 марта, 11:15
По состоянию на вторник петиция собрала уже более 170 тысяч подписей.
Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов отмечало, что решение об участии принимает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и правительство в этот вопрос не вмешивается.
Во вторник петиция была передана на рассмотрение парламента Нидерландов.
Автор петиции рассчитывает, что парламент привлечет внимание министра спорта к этому вопросу. По его мнению, решение не может приниматься исключительно Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB).
Чемпионат мира 2026 года по футболу впервые состоится с участием 48 национальных команд и станет первым, который пройдет на территории трех государств: США, Мексики и Канады. Турнир будет продолжаться с 11 июня по 19 июля. В 2028 году Лос-Анджелес примет летние Олимпийские игры.
Флаг Мексики - РИА Новости, 1920, 17.03.2026
17 марта, 20:31
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    Нефтехимик
    4
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сибирь
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Динамо Москва
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Филадельфия
    Коламбус
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Колорадо
    2
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Монреаль
    Каролина
    5
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Айлендерс
    Чикаго
    3
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Торонто
    2
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Детройт
    Оттава
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Флорида
    Сиэтл
    5
    4
  • Хоккей
    Завершен
    Тампа-Бэй
    Миннесота
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Вашингтон
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала