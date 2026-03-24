В Нидерландах призвали к бойкоту чемпионата мира по футболу в США

ГААГА , 24 мар - РИА Новости. Петиция с призывом к властям Нидерландов отказаться от участия в Чемпионате мира (ЧМ) по футболу в США из-за политики американского президента Дональда Трампа, в том числе по Гренландии, набрала более 170 тысяч подписей и была передана парламенту страны, передает телеканал RTL Nieuws.

В конце января нидерландский журналист и обозреватель Теун ван де Кёукен создал петицию с призывом к властям Нидерландов запретить национальной сборной по футболу участвовать в Чемпионате мира в США . Журналист и соавторы петиции считают участие в ЧМ в этом государстве неприемлемым из-за "агрессивного военного вмешательства Соединенных Штатов в дела других стран" и риторику в отношении Гренландии

По состоянию на вторник петиция собрала уже более 170 тысяч подписей.

Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов отмечало, что решение об участии принимает Королевский футбольный союз Нидерландов (KNVB) и правительство в этот вопрос не вмешивается.

Во вторник петиция была передана на рассмотрение парламента Нидерландов.

Автор петиции рассчитывает, что парламент привлечет внимание министра спорта к этому вопросу. По его мнению, решение не может приниматься исключительно Королевским футбольным союзом Нидерландов (KNVB).