В Сибири создали новый способ оценки состояния почвы после аварий - РИА Новости, 24.03.2026
07:00 24.03.2026
В Сибири создали новый способ оценки состояния почвы после аварий
Быстро оценивать степень загрязненности почвы нефтью позволит метод, созданный учеными СурГУ и СФУ. По утверждению авторов, с его помощью возможно учесть...
В Сибири создали новый способ оценки состояния почвы после аварий

Сибирские ученые создали систему для быстрой оценки загрязненности почвы нефтью

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Быстро оценивать степень загрязненности почвы нефтью позволит метод, созданный учеными СурГУ и СФУ. По утверждению авторов, с его помощью возможно учесть различные компоненты нефти, в том числе те, которые остаются "малозаметными" при использовании стандартных тест-систем. Результаты представлены в Environments.
Для оценки состояния почвы после разливов нефти в настоящее время используют два подхода. Один из них — "химический" — позволяет оценить количество веществ, которые плохо смешиваются с водой, тогда как второй "биологический" нацелен на определение растворимых в воде токсикантов, рассказали корреспонденту РИА Новости участники проекта.
Загрязненная почва - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
В Сургуте нашли способ "отмывать" почвы от дизеля
9 сентября 2025, 07:00
«
"Существующие методы дают две разные картины из-за принципиальной разницы в физике процесса "вытягивания" компонентов из грунта. Органические растворители для "химического" подхода и вода в биотестировании извлекают из почвы совершенно разные загрязнители, поэтому результаты химиков и биологов несопоставимы напрямую", — рассказала один из авторов исследования, аспирантка Института естественных и технических наук Сургутского государственного университета (СурГУ) Гузель Фаррахова.
Ученые СурГУ при участии коллег из Сибирского федерального университета (СФУ) разработали новый подход к извлечению загрязнителей из почвы, который дает возможность учитывать как растворимые, так и труднорастворимые в воде фракции углеводородов за один анализ. Такой способ позволит не только выявлять опасные вещества, но и различать уровни загрязненности почвы.
"Мы используем в качестве экстрагента водный раствор диметилсульфоксида (ДМСО). Это вещество широко используют в химии и биологии как растворитель, совместимый с биологическими системами. Молекулы ДМСО способствуют переносу нерастворимых в воде компонентов нефти в водную фазу, что позволяет извлекать углеводороды в водную среду", — объяснила Фаррахова.
Мужчина в защитном костюме изучает почву - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
Российские ученые предложили "подсвечивать" отравленные почвы
9 декабря 2025, 08:00
По ее словам, чистая вода при извлечении нефтепродуктов из почвы быстро достигает насыщения и теряет чувствительность к изменениям концентрации. Новый метод позволяет уверенно различать уровни загрязнения нефтепродуктами, что критически важно для мониторинга окружающей среды.
"Метод может быть применен в регионах с развитой нефтяной промышленностью. Особенно он актуален для территорий, где естественное разложение нефти существенно замедлено. Например, в Западной Сибири и Ханты-Мансийском автономном округе — Югре, где необходим постоянный мониторинг загрязненных территорий и оценка эффективности рекультивации земель", — добавила исследователь.
По словам руководителя проекта, проректора по науке и технологиям СурГУ Олега Сутормина, предложенный подход позволяет решить одну из основных проблем экологического анализа загрязненных почв.
"Предложенный нами подход с использованием водного раствора диметилсульфоксида позволяет частично преодолеть разрыв между результатами химических анализов и биотестирования загрязненных почв. Мы получаем более полную картину распределения нефтяных углеводородов в почве, сохраняя при этом близость к "биологичным" условиям", — сообщил ученый.
Изучение нефти в лаборатории - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
В Сургуте нашли способ получать из отходов нефти сырье для медицины
14 ноября 2025, 07:00
В будущем специалисты СурГУ планируют проверить действенность метода на реальных образцах с территорий нефтяных разливов как "свежих", так и "застарелых". Также специалисты планируют рассмотреть эффективность методики для разных типов грунта: суглинков и глинистых почв.
Исследование выполнено при поддержке Российского научного фонда (грант № 24-14-20030). Работа ведется в рамках стратегического технологического проекта "Химия нефти" федеральной программы "Приоритет-2030" национального проекта "Молодежь и дети".
 
