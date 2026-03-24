Глава Верхневолжья Королев обозначил ключевые задачи по нацпроектам - РИА Новости, 24.03.2026
Тверская область
 
19:01 24.03.2026
Глава Верхневолжья Королев обозначил ключевые задачи по нацпроектам
Глава Верхневолжья Королев обозначил ключевые задачи по нацпроектам
Достижение показателей нацпроектов будет ключевым критерием оценки деятельности исполнительных органов власти Тверской области в 2026 году, заявил глава... РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Достижение показателей нацпроектов будет ключевым критерием оценки деятельности исполнительных органов власти Тверской области в 2026 году, заявил глава Тверской области Виталий Королев на заседании регионального правительства.
Как отметили в пресс-службе регправительства, в 2025 году в Тверской области стартовали 12 национальных проектов, включая два проекта технологического лидерства, разработанных по поручению президента РФ Владимира Путина.
"Глава государства отметил: реализация нацпроектов должна постоянно находиться в центре внимания органов власти, в том числе на региональном уровне. У нас по итогам 2025 года уровень достижения установленных показателей по нацпроектам составил 98%. Но ряд задач в дорожном строительстве, здравоохранении, цифровизации решен не полностью. Хочу отметить, что 12 муниципальных образований недостаточно активно участвуют в решении задач, поставленных национальными проектами. Необходимо предложить дополнительные меры по повышению эффективности работы в отраслях, где показатели в 2025 году не выполнены", – приводятся в сообщении слова Королева.
Как отмечалось на заседании, по объему средств, направленных на реализацию нацпроектов в 2025 году, Тверская область вошла в пятерку регионов-лидеров в ЦФО.
Так, по нацпроекту "Семья" более 90 тысяч жителей региона получили ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием детей, 4118 семей были охвачены различными мерами поддержки. На базе Калязинской, Старицкой и Зубцовской ЦРБ созданы женские консультации. Отремонтированы детский сад и детская школа искусств, две библиотеки.
По нацпроекту "Продолжительная и активная жизнь" в 2025 году открыто 20 ФАПов, три амбулатории, медучреждениям передано 68 автомобилей. Более 11 тысяч пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями обеспечены лекарствами. Более чем 1400 детям и беременным женщинам с сахарным диабетом предоставлены системы мониторинга глюкозы.
По нацпроекту "Молодежь и дети" 435 учебных заведений оснащены современными средствами обучения, отремонтировано и оснащено восемь школ. Доля детей, охваченных профориентационными мероприятиями, превысила плановые показатели вдвое.
В соответствии с нацпроектом "Эффективная и конкурентная экономика" оказывалась комплексная поддержка бизнеса. Региональный центр "Мой бизнес" предоставил 391 льготный заем на сумму 850 миллионов рублей, 123 поручительства на сумму более 1,3 миллиарда рублей, оказано более 2100 услуг и мер поддержки. По профильному нацпроекту "Международная кооперация и экспорт" в 2025 году экспортирована продукция АПК на сумму 57,5 миллиона долларов. Пятнадцать субъектов МСП заключили экспортные контракты при содействии Центра поддержки экспорта Тверской области.
"Необходимо усилить работу в строительстве. Сейчас с этой целью существенно обновляем кадровый потенциал строительного блока. Рассчитываем, что 2026 год пройдет под знаком интенсивной реализации строительных планов, в том числе в здравоохранении. В сфере транспорта тоже есть проекты, которым требуется уделить особое внимание, такие как Западный мост", – резюмировал Королев.
