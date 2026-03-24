В Подмосковье пять украинцев получили сроки за организацию нарколабораторий

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мособлсуд приговорил к срокам до 19,5 лет пятерых граждан Украины за организацию нарколабораторий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

По данным суда, пятеро граждан Украины с 2018 по 2022 год организовали три нарколаборатории, в которых произвели не менее 16 килограммов наркотического средства и не менее 33 килограммов производного наркотического вещества. Часть "товара" они разложили по тайникам для дальнейшего сбыта.

Фигурантам в зависимости от роли предъявили обвинение в незаконном производстве наркотических средств и покушении на сбыт в особо крупном размере, руководстве преступным сообществом и участии в нем.