В Подмосковье пять украинцев получили сроки за организацию нарколабораторий - РИА Новости, 24.03.2026
16:37 24.03.2026
В Подмосковье пять украинцев получили сроки за организацию нарколабораторий
Мособлсуд приговорил к срокам до 19,5 лет пятерых граждан Украины за организацию нарколабораторий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. РИА Новости, 24.03.2026
В Подмосковье пять украинцев получили до 19,5 года за производство наркотиков

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мособлсуд приговорил к срокам до 19,5 лет пятерых граждан Украины за организацию нарколабораторий, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
По данным суда, пятеро граждан Украины с 2018 по 2022 год организовали три нарколаборатории, в которых произвели не менее 16 килограммов наркотического средства и не менее 33 килограммов производного наркотического вещества. Часть "товара" они разложили по тайникам для дальнейшего сбыта.
Фигурантам в зависимости от роли предъявили обвинение в незаконном производстве наркотических средств и покушении на сбыт в особо крупном размере, руководстве преступным сообществом и участии в нем.
Граждане Украины получили сроки от 16,5 до 19,5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, их также оштрафовали на суммы от 700 тысяч рублей до 2 миллионов, уточнили в пресс-службе.
Статуя богини правосудия - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Суд в Москве заочно осудил укравшего данные с сервера доставки еды украинца
18 марта, 20:54
 
