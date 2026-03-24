В ДНР вынесли заочный приговор сербскому наемнику, воевавшему за ВСУ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Наемник из Сербии Добривое Ковачевич, воевавший на стороне Киева, заочно приговорен к 13 годам колонии строгого режима, он объявлен в международный розыск, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.
"Верховный суд ДНР вынес заочный приговор по уголовному делу в отношении 49-летнего гражданина Республики Сербия Добривое Ковачевича. Он признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)... С учетом позиции государственного обвинителя наемник заочно приговорен к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В настоящее время Ковачевич объявлен в международный розыск, он заочно арестован.
По данным следствия, в сентябре 2023 года Ковачевич через украинско-польскую границу прибыл на Украину, где в качестве наемника вступил в ряды Интернационального легиона. Отмечается, что в учебном центре он прошел обучение и был обеспечен оружием для участия в вооруженном конфликте. Сообщается, что в ноябре 2023 года он заключил контракт и в составе штурмовой бригады сухопутных войск ВСУ до осени 2024 года принимал участие в боях против ВС РФ. Подчеркивается, что за этот период наемник получил вознаграждение свыше 1,3 миллиона рублей.