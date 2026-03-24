Набиуллина назвала причину замедления инфляции
Именно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) стала причиной замедления инфляции до минимальных за последние 5 лет значений, заявила глава ЦБ Эльвира... РИА Новости, 24.03.2026
Набиуллина: жесткая денежно-кредитная политика замедлила инфляцию
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Именно жесткая денежно-кредитная политика (ДКП) стала причиной замедления инфляции до минимальных за последние 5 лет значений, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.
"И именно жесткая денежно-кредитная политика стала причиной разворота инфляции вниз, несмотря на новые санкции, на дополнительные бюджетные расходы, другие факторы, которые мы не могли предвидеть тогда, в начале прошлого года", - сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета Банка России за 2025 год.
Она отметила, что по итогам 2025 года инфляция снизилась до 5,6%. "И это самое низкое значение инфляции на конец года за последние 5 лет", - добавила Набиуллина.
По ее словам, это существенный вклад денежно-кредитной политики в рост реальных доходов граждан, сохранность их сбережений.