ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО
17:03 24.03.2026 (обновлено: 17:44 24.03.2026)
ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО
Центробанк готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 24.03.2026
Набиуллина: ЦБ готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО

Оформление ОСАГО. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — Новости. Центробанк готов обсудить повышение лимита выплат по ОСАГО при нанесении вреда здоровью, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Пятьсот тысяч рублей было достаточно, когда система ОСАГО создавалась, но уже много воды утекло. <...> Мы могли бы обсудить повышение лимита <...>. Это значительно улучшит положение пострадавших в ДТП", — сказала она на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению отчета ЦБ за прошлый год.
Путин подписал закон об ограничении числа штрафов для водителей без ОСАГО
В начале марта депутаты от КПРФ внесли в нижнюю палату парламента законопроект, предусматривающий повышение лимита выплат по ОСАГО: с 400 до 700 тысяч рублей — на ремонт машины в случае ДТП, с 500 до 800 тысяч — за вред жизни и здоровью. Документ также предлагает установить механизм их ежегодной индексации с учетом индекса потребительских цен.
Как отметил один из авторов инициативы депутат Георгий Камнев, установленные суммы уже неактуальны, поскольку работы по восстановлению автомобиля, запчасти и медицинские услуги давно подорожали.
"Человек, и без того пострадавший, должен еще доплачивать сам, чтобы поправить здоровье и восстановить авто. Это неправильная ситуация, когда дорожает все, кроме гарантий возмещения ущерба", — подчеркнул он.
Парламентарий также напомнил, что лимиты выплат по ОСАГО не индексировали с 2014-го, тогда как цена на страховку растет каждый год.
Водителям с 1 апреля пересчитают стоимость ОСАГО за безаварийность езды
