Набиуллина оценила эффект от налоговых изменений

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Эффект от изменения налогов в РФ в 2026 году был ограничен, вклад в инфляцию составил чуть более 1 п.п., сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на совместном заседании комитетов Госдумы по рассмотрению годового отчета регулятора за 2025 год.

"Мы внимательно анализировали цены в декабре, январе, феврале, и сейчас могу сказать, что эффект оказался ограниченным. Вклад в инфляцию от налоговых изменений, конечно, есть, но он составил чуть более одного процентного пункта. Уверяю, что при мягкой денежно-кредитной политике последствия были бы более ощутимы. Все повышение налогов было бы с лихвой перенесено в цены, но этого не случилось", - сказала она.