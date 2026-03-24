12:00 24.03.2026 (обновлено: 12:21 24.03.2026)
В России мужчин, регулярно посещающих бани, могут направить на спермограмму
Мужчин, регулярно посещающих бани и сауны, имеющих урологические и онкологические заболевания, могут направить на спермограмму в России, следует из методических РИА Новости, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Мужчин, регулярно посещающих бани и сауны, имеющих урологические и онкологические заболевания, могут направить на спермограмму в России, следует из методических рекомендаций по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, которые изучило РИА Новости.
Документ утвержден министерством здравоохранения России в феврале 2026 года.
Россияне начнут проходить диспансеризацию по новым правилам
"При ответе "Да" на вопросы анамнестической анкеты №1 (Посещаете ли вы регулярно бани, сауны и другие места с повышенной температурой окружающей среды?), 11 (Перенесенные урологические заболевания: крипторхизм), 14-17 (Перенесенные урологические заболевания: кисты или опухоли яичек или придатков яичка, простатит, эпидидимит, инфекции, передаваемые половым путем), 19-22 (перенесенные урологические заболевания: эпидемический паротит (свинка)… пациент направляется на второй этап ДОРЗ на базовое исследование качества спермы (спермограмму) с последующей консультацией врача-уролога", - говорится в документе.
Также такое исследование назначается, если мужчина перенес аутоиммунные или ревматические заболевания, требующие приема глюкокортикоидов и/или цитостатиков, онкологические заболевания любой локализации, требующие химио- или лучевой терапии, а также сахарный диабет I или II типа.
Помимо того, дополнительные исследования назначаются мужчине, если у его супруги (партнерши) есть проблемы с зачатием.
Врач рассказал, как вовремя выявить проблемы с сердцем
