В Липецкой области мужчину осудили за попытку дать крупную взятку
2026-03-24T14:40:00+03:00
В Липецкой области мужчине дали 10,5 года за попытку дать взятку в $1 млн
ВОРОНЕЖ, 24 мар - РИА Новости. Данковский городской суд Липецкой области приговорил к 10,5 годам строгого режима мужчину, который пытался дать миллион долларов правоохранителям в качестве взятки, чтобы они прекратили оперативно-розыскные мероприятия, сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судебной системы региона.
Как сообщили в пресс-службе, Сергей Конончук, адвокат Романа Шевырина, договорился дать миллион долларов сотрудникам уголовного розыска, чтобы они прекратили искать людей, причастных к похищению денег из депозитарных ячеек в банке. Шевырин передал деньги полицейским, которые ранее сообщили о планируемой взятке в УФСБ и управление по противодействию коррупции Липецкой области
, и скрылся с места на снегоходе. Позже обоих фигурантов задержали.
"Данковский городской суд Липецкой области приговорил Романа Шевырина, обвиняемого в даче взятки должностному лицу в размере 1 миллиона долларов, к 10 годам 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии строгого режима", — сообщили в объединённой пресс-службе судебной системы Липецкой области.
По данным СУ СК России
по Липецкой области, Шевырин виновен в преступлении, предусмотренном частью 5 статьи 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу, совершенная группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере), а его адвокат Конончук признан виновным в совершении преступления по части 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве).
Конончука, который был посредником при передаче взятки, приговорили к 9 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.