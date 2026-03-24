Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ
2026-03-24T03:25:00+03:00
Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники начали обманывать путешествующих в другие страны россиян, представляясь сотрудниками госорганов и заявляя о якобы имевшихся контактах с запрещенными организациями, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
"Спустя некоторое время после возвращения из поездки за границу человеку начинают звонить или писать с разных номеров. В сообщениях утверждается, что во время поездки он якобы посещал или контактировал с некой организацией, которая в России
признана нежелательной или запрещённой. Человека от имени представителя госорганов предупреждают о проверках, возможных ограничениях счетов или иных последствиях", - сказал Шейкин.
После предупреждения, по словам сенатора, жертве предлагают способ "урегулировать ситуацию" — выполнить определённые действия, чаще всего связанные с переводом средств на "безопасный счёт" или передачей финансовых данных.
"Логика давления проста: сначала вселить чувство страха возможных последствий, а затем предложить быстрый способ их избежать. По сути, это адаптация хорошо известной схемы "звонка от службы безопасности", но более точечная", - пояснил парламентарий.
Шейкин также подчеркнул, что никакие государственные органы не решают подобные вопросы через мессенджеры или случайные звонки и не просят переводить денежные средства на какие-либо сторонние счета. Он добавил, что любые юридически значимые действия происходят исключительно в официально установленном порядке.
"Если вы столкнулись с подобными звонками или сообщениями, главное — не вступать в диалог и не выполнять никаких требований. Следует прекратить общение и заблокировать номера", - предупредил первый зампред конституционного комитета Совфеда
.