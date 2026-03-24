Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото

МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники начали обманывать путешествующих в другие страны россиян, представляясь сотрудниками госорганов и заявляя о якобы имевшихся контактах с запрещенными организациями, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.

"Спустя некоторое время после возвращения из поездки за границу человеку начинают звонить или писать с разных номеров. В сообщениях утверждается, что во время поездки он якобы посещал или контактировал с некой организацией, которая в России признана нежелательной или запрещённой. Человека от имени представителя госорганов предупреждают о проверках, возможных ограничениях счетов или иных последствиях", - сказал Шейкин.

После предупреждения, по словам сенатора, жертве предлагают способ "урегулировать ситуацию" — выполнить определённые действия, чаще всего связанные с переводом средств на "безопасный счёт" или передачей финансовых данных.

"Логика давления проста: сначала вселить чувство страха возможных последствий, а затем предложить быстрый способ их избежать. По сути, это адаптация хорошо известной схемы "звонка от службы безопасности", но более точечная", - пояснил парламентарий.

Шейкин также подчеркнул, что никакие государственные органы не решают подобные вопросы через мессенджеры или случайные звонки и не просят переводить денежные средства на какие-либо сторонние счета. Он добавил, что любые юридически значимые действия происходят исключительно в официально установленном порядке.