Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ - РИА Новости, 24.03.2026
03:25 24.03.2026
Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ
Мошенники обманывают путешествующих за рубеж россиян, рассказали в СФ

Мобильный телефон, на который позвонили с неизвестного номера. Архивное фото
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Мошенники начали обманывать путешествующих в другие страны россиян, представляясь сотрудниками госорганов и заявляя о якобы имевшихся контактах с запрещенными организациями, рассказал РИА Новости сенатор Артём Шейкин.
"Спустя некоторое время после возвращения из поездки за границу человеку начинают звонить или писать с разных номеров. В сообщениях утверждается, что во время поездки он якобы посещал или контактировал с некой организацией, которая в России признана нежелательной или запрещённой. Человека от имени представителя госорганов предупреждают о проверках, возможных ограничениях счетов или иных последствиях", - сказал Шейкин.
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Эксперт объяснил, почему мошенники атакуют владельцев цифровых кошельков
Вчера, 12:24
После предупреждения, по словам сенатора, жертве предлагают способ "урегулировать ситуацию" — выполнить определённые действия, чаще всего связанные с переводом средств на "безопасный счёт" или передачей финансовых данных.
"Логика давления проста: сначала вселить чувство страха возможных последствий, а затем предложить быстрый способ их избежать. По сути, это адаптация хорошо известной схемы "звонка от службы безопасности", но более точечная", - пояснил парламентарий.
Шейкин также подчеркнул, что никакие государственные органы не решают подобные вопросы через мессенджеры или случайные звонки и не просят переводить денежные средства на какие-либо сторонние счета. Он добавил, что любые юридически значимые действия происходят исключительно в официально установленном порядке.
"Если вы столкнулись с подобными звонками или сообщениями, главное — не вступать в диалог и не выполнять никаких требований. Следует прекратить общение и заблокировать номера", - предупредил первый зампред конституционного комитета Совфеда.
Умная колонка - РИА Новости, 1920, 23.03.2026
Мошенники могут следить за жертвами через умные колонки, предупредило МВД
Вчера, 08:38
 
