Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:14 24.03.2026 (обновлено: 08:02 24.03.2026)
Мошенники могут воспользоваться трагедией в Севастополе, заявил Развожаев
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме. РИА Новости, 24.03.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Губернатор Севастополя Михаил Развожаев предупредил о мошенниках, которые могут воспользоваться ситуацией после взрыва в жилом доме.
Ранее Развожаев сообщил о взрыве в одном из жилых домов в Севастополе, также повреждён соседний дом, причины произошедшего выясняются. В школе рядом развернут пункт временного размещения. Пресс-служба МЧС России сообщала, что после взрыва начался пожар, в настоящий момент ликвидировано открытое горение. Погибли двое, ещё восемь человек пострадали.
"Не исключаю, что ситуацией могут воспользоваться мошенники, поэтому если вы увидите, что кто-то собирает деньги для помощи людям - не переводите средства. Об общественных организациях, которые будут уполномочены - сообщу", - написал Развожаев на платформе Max.
Губернатор отметил, что нести одеяла, подушки и вещи в школу, где развернут пункт временного размещения, не нужно. Позже появится официальная информация о том, что нужно людям в ПВР и откроется пункт для сбора необходимых вещей, добавил он.
Число пострадавших при взрыве в доме в Севастополе выросло до восьми
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала