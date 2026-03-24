Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:21 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/moldavija-2082549852.html
Молдавия заявила о новых пятнах нефтепродуктов в Днестре
в мире
днестр
молдавия
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079910425_0:329:3056:2048_1920x0_80_0_0_ccf01315c93ebb95be385cb94023c463.jpg
https://ria.ru/20260315/barery-2080795541.html
https://ria.ru/20260320/rossija-2081864251.html
днестр
молдавия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/03/0b/2079910425_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5d12a874623e9aa6c0670a2598b54d0a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкРека Днестр
Река Днестр - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Новые пятна нефтепродуктов появляются в Днестре, молдавская сторона полагает, что это остатки утечки с Украины, заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.
Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии, в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины. В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено в четверг, однако пока в дома поступает лишь техническая вода.
"Замечены новые нефтяные пятна, которые продолжают появляться из верховьев реки. Украинская сторона подтвердила, что источник загрязнения устранен, но, скорее всего, эти пятна попадают из последнего водоотводного озера, где, по-видимому, все еще скопились объемы нефтепродуктов от предыдущих утечек", - написал Хаждер на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Он заверил, что министерство окружающей среды сохраняет бдительность. Министр подтвердил, что на берегу Днестра было найдено несколько мертвых птиц. Он сообщил, что специалисты должны установить причину произошедшего.
Хаджер добавил, что планирует встретиться с представителями экологических организаций и экспертами в этой области, чтобы проанализировать воздействие загрязнения на Днестр и скоординировать дополнительные меры по смягчению последствий загрязнения.
Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева. Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
В миреДнестрМолдавияУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала