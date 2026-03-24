Молдавия заявила о новых пятнах нефтепродуктов в Днестре

КИШИНЕВ, 24 мар - РИА Новости. Новые пятна нефтепродуктов появляются в Днестре, молдавская сторона полагает, что это остатки утечки с Украины, заявил министр окружающей среды Молдавии Георгий Хаждер.

Загрязнение в Днестре было обнаружено 10 марта. По данным министерства окружающей среды Молдавии , в русло попало около 1,5 тонн технических масел на территории Украины . В связи с загрязнением водной артерии власти республики 14 марта приняли решение ограничить водоснабжение в четырех районах на севере Молдавии. Водоснабжение было восстановлено в четверг, однако пока в дома поступает лишь техническая вода.

"Замечены новые нефтяные пятна, которые продолжают появляться из верховьев реки. Украинская сторона подтвердила, что источник загрязнения устранен, но, скорее всего, эти пятна попадают из последнего водоотводного озера, где, по-видимому, все еще скопились объемы нефтепродуктов от предыдущих утечек", - написал Хаждер на своей странице в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Он заверил, что министерство окружающей среды сохраняет бдительность. Министр подтвердил, что на берегу Днестра было найдено несколько мертвых птиц. Он сообщил, что специалисты должны установить причину произошедшего.

Хаджер добавил, что планирует встретиться с представителями экологических организаций и экспертами в этой области, чтобы проанализировать воздействие загрязнения на Днестр и скоординировать дополнительные меры по смягчению последствий загрязнения.

Днестр - стратегический источник воды для Молдавии. Инцидент произошел в период сложной паводковой ситуации, что ускоряет распространение нефтяного пятна вниз по течению в сторону городов Сороки и Кишинева . Ранее Кишинев и Киев неоднократно обсуждали вопросы экологического состояния реки и эксплуатации гидротехнических сооружений, которые влияют на уровень и качество воды в трансграничном бассейне.