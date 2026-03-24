Такаити посетила кладбище, где похоронен однофамилец бомбившего Нагасаки

ТОКИО, 24 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время визита в США возложила венок к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище, где также похоронен однофамилец пилота Чарльза Суини, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки, выяснило РИА Новости, изучив видеозаписи визита и данные мемориального портала департамента по делам ветеранов США.

В соцсетях ранее появились сообщения о том, что Такаити якобы возложила цветы к могиле пилота, участвовавшего в атомной бомбардировке японского города, однако проверка показала, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Арлингтонское национальное кладбище в штате Вирджиния является крупнейшим военным кладбищем США , где захоронены военнослужащие разных периодов, включая Вторую мировую войну, войну в Корее, войну во Вьетнаме и более поздние конфликты. Судя по доступным видеозаписям, во время визита Такаити возложила венок к Могиле неизвестного солдата — мемориалу, посвященному погибшим американским военнослужащим, чьи имена не установлены.

Тем не менее, вскоре в социальных сетях появились утверждения, что на кладбище похоронен Чарльз Суини — пилот бомбардировщика B-29, участвовавший в атомной бомбардировке Нагасаки , и что японский премьер якобы возложила цветы именно на его могилу.

Проверка базы данных мемориального портала департамента по делам ветеранов США показала, что на Арлингтонском кладбище действительно похоронен человек с такими именем и фамилией, однако его полное имя - Чарльз Томас Суини (1942–2017). Согласно данным портала, он служил в корпусе морской пехоты США, имел звание полковника и участвовал во Вьетнамской войне. На момент атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году ему было три года.

В то же время, согласно данным портала, полное имя пилота самолета B-29, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки, - Чарльз Уильям Суини (1919–2004). Он похоронен в штате Массачусетс , а не на Арлингтонском национальном кладбище.