Такаити посетила кладбище, где похоронен однофамилец бомбившего Нагасаки
14:02 24.03.2026 (обновлено: 14:06 24.03.2026)
Такаити посетила кладбище, где похоронен однофамилец бомбившего Нагасаки
Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время визита в США возложила венок к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище, где также...
Такаити посетила кладбище, где похоронен однофамилец пилота, бомбившего Нагасаки

© Кадр видео из соцсетейПремьер-министр Японии Санаэ Такаити возлагает венок к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище
ТОКИО, 24 мар — РИА Новости. Премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время визита в США возложила венок к Могиле неизвестного солдата на Арлингтонском национальном кладбище, где также похоронен однофамилец пилота Чарльза Суини, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки, выяснило РИА Новости, изучив видеозаписи визита и данные мемориального портала департамента по делам ветеранов США.
В соцсетях ранее появились сообщения о том, что Такаити якобы возложила цветы к могиле пилота, участвовавшего в атомной бомбардировке японского города, однако проверка показала, что эти утверждения не соответствуют действительности.
МИД Японии сделал заявление после слов Трампа об атаке на Перл-Харбор
22 марта, 07:21
Арлингтонское национальное кладбище в штате Вирджиния является крупнейшим военным кладбищем США, где захоронены военнослужащие разных периодов, включая Вторую мировую войну, войну в Корее, войну во Вьетнаме и более поздние конфликты. Судя по доступным видеозаписям, во время визита Такаити возложила венок к Могиле неизвестного солдата — мемориалу, посвященному погибшим американским военнослужащим, чьи имена не установлены.
Тем не менее, вскоре в социальных сетях появились утверждения, что на кладбище похоронен Чарльз Суини — пилот бомбардировщика B-29, участвовавший в атомной бомбардировке Нагасаки, и что японский премьер якобы возложила цветы именно на его могилу.
Проверка базы данных мемориального портала департамента по делам ветеранов США показала, что на Арлингтонском кладбище действительно похоронен человек с такими именем и фамилией, однако его полное имя - Чарльз Томас Суини (1942–2017). Согласно данным портала, он служил в корпусе морской пехоты США, имел звание полковника и участвовал во Вьетнамской войне. На момент атомной бомбардировки Нагасаки в 1945 году ему было три года.
В то же время, согласно данным портала, полное имя пилота самолета B-29, сбросившего атомную бомбу на Нагасаки, - Чарльз Уильям Суини (1919–2004). Он похоронен в штате Массачусетс, а не на Арлингтонском национальном кладбище.
Девятого августа 1945 года в 11.02 на Нагасаки американскими ВВС была сброшена атомная бомба Fat Man ("Толстяк") мощностью 20 килотонн и массой 4,5 тонны. Погибли и пропали без вести более 73 тысяч человек, позднее от облучения и ранений умерли еще 35 тысяч человек. Более 50% пострадавших получили ожоги, до 30% получили повреждения от ударной волны, 20% подверглись действию проникающей радиации. Пожары уничтожили большую часть жилых зданий.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Японии Санаэ Такаити во время встречи в Вашингтоне. 20 марта 2026
МИД КНР не стал комментировать инцидент на встрече Трампа и Такаити
23 марта, 11:24
 
