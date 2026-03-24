В НАСА заявили, что МКС не может работать бесконечно
НАСА заявило во вторник, что Международная космическая станция (МКС) не может работать бесконечно и необходим поэтапный и продуманный переход к использованию...
2026-03-24T17:44:00+03:00
https://ria.ru/20260310/mks-2079703402.html
https://ria.ru/20260201/kosmos-2071493233.html
В НАСА призвали к поэтапному переходу на коммерческие космические станции
ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. НАСА заявило во вторник, что Международная космическая станция (МКС) не может работать бесконечно и необходим поэтапный и продуманный переход к использованию коммерческих станций.
"Орбитальная лаборатория не может работать бесконечно. Переход к использованию коммерческих станций должен быть продуманным, взвешенным и структурированным для обеспечения долгосрочного успеха отрасли", - говорится в сообщении американского космического ведомства.
напомнили, что за годы работы МКС на ней побывали представители 26 стран, которые провели свыше 4 тысяч исследований.
Там также уточнили, что проектирование, разработка и строительство станции потребовали 37 полётов шаттлов, 160 выходов в открытый космос, двух десятилетий и более 100 миллиардов долларов.
идёт проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.
МКС, строительство которой на орбите началось в 1998 году, изначально планировали эксплуатировать 15 лет. Позднее этот срок был продлен до 2020, а потом и до 2024 года. Сейчас российская сторона продлила работу своего сегмента до 2028 года, все остальные страны - участницы проекта - до 2030 года.