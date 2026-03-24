В НАСА заявили, что МКС не может работать бесконечно

ВАШИНГТОН, 24 мар – РИА Новости. НАСА заявило во вторник, что Международная космическая станция (МКС) не может работать бесконечно и необходим поэтапный и продуманный переход к использованию коммерческих станций.

"Орбитальная лаборатория не может работать бесконечно. Переход к использованию коммерческих станций должен быть продуманным, взвешенным и структурированным для обеспечения долгосрочного успеха отрасли", - говорится в сообщении американского космического ведомства.

НАСА напомнили, что за годы работы МКС на ней побывали представители 26 стран, которые провели свыше 4 тысяч исследований.

Там также уточнили, что проектирование, разработка и строительство станции потребовали 37 полётов шаттлов, 160 выходов в открытый космос, двух десятилетий и более 100 миллиардов долларов.

России идёт проектирование Российской орбитальной космической станции, которая, как ожидается, позволит РФ продолжить пилотируемую программу после окончания полета Международной космической станции. Пуск первого модуля запланирован на декабрь 2027 года. Еще пять, в том числе два целевых, запустят до 2032 года.