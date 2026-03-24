В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам - РИА Новости, 24.03.2026
02:34 24.03.2026
В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам
В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам - РИА Новости, 24.03.2026
В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам
В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам со 130% до 100% с 1 апреля, нововведение направлено на ограничение суммы максимальной переплаты,... РИА Новости, 24.03.2026
2026-03-24T02:34:00+03:00
2026-03-24T02:34:00+03:00
россия
экономика, россия
Экономика, Россия
В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам

РИА Новости: с 1 апреля будет снижен предельный размер переплаты по микрозаймам

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. В России снизят предельный размер переплаты по микрозаймам со 130% до 100% с 1 апреля, нововведение направлено на ограничение суммы максимальной переплаты, сообщили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации (СРО) "МиР".
"Предельный размер переплаты по потребительским займам, которые выдаются на срок до одного года микрофинансовыми организациями (МФО), будет сокращен со 130% до 100% от суммы долга уже с 1 апреля. Нововведение направлено на ограничение суммы максимальной переплаты", - рассказали там.
По данным организации, есть категория займов до 100 000 рублей на срок от 125 до 180 дней. Учитывая новое ограничение переплаты, если по этой категории выдавать со ставкой 0,8% в день, то больше чем на 125 дней выдать уже не получится, добавили там.
Там также отметили, что если клиент ранее оформил заем на 10 тысяч рублей, то максимальная сумма, которая была определена к возврату с учётом пеней и штрафов, не могла превышать 23 тысяч рублей. Сейчас она будет снижена до 20 тысяч рублей, при сохранении исходных данных, уточнили в организации.
"Однако нужно понимать, что добросовестные компании на рынке, компании с именем никогда не злоупотребляли этим правом и не преследовали политику - начислить максимальную сумму", - добавили там.
Более того, уже давно взят курс на клиентоориентированность, поэтому не редкость, когда в случае возникновения финансовых сложностей и риском пропуска платежа, сами МФО предлагают клиентам кредитные каникулы в рамках своей группы компаний, отметили в пресс-службе.
"Кроме того, сейчас МФО более тщательно подходят к "отбору" клиентов ещё на стадии входа и стараются удержать, поэтому все меньше компаний используют переплату как способ получить доход, гораздо важнее удержать клиента", - заключили там.
