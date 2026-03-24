"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
19:17 24.03.2026 (обновлено: 19:18 24.03.2026)
"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии плей-офф КХЛ
"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии плей-офф КХЛ - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Магнитогорский "Металлург" нанес поражение новосибирской "Сибири" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 24.03.2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, владимир ткачев (1993), егор яковлев (1991), валентин пьянов, металлург (магнитогорск), сибирь, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Владимир Ткачев (1993), Егор Яковлев (1991), Валентин Пьянов, Металлург (Магнитогорск), Сибирь, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии плей-офф КХЛ

"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" нанес поражение новосибирской "Сибири" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы у "Металлурга" забросили Михаил Федоров (3-я минута), Владимир Ткачев (12), Роман Канцеров (33) и Егор Яковлев (50). В составе "Сибири" отличился Валентин Пьянов (59).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 марта 2026 • начало в 17:00
Завершен
Металлург Мг
4 : 1
Сибирь
02:15 • Mikhail Fyodorov
11:24 • Владимир Ткачев
(Роман Канцеров, Егор Яковлев)
12:26 • Роман Канцеров
(Владимир Ткачев, Сергей Толчинский)
09:08 • Егор Яковлев
(Никита Михайлис, Александр Петунин)
18:54 • Валентин Пьянов
(Егор Аланов, Энди Андреофф)
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Вторая игра серии также пройдет в Магнитогорске 26 марта.
"Металлург" выиграл регулярный чемпионат и занял первое место в таблице Восточной конференции, "Сибирь" стала на Востоке восьмой.
Константин Окулов - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
"Авангард" обыграл "Нефтехимик" в первом матче серии плей-офф КХЛ
Вчера, 19:00
 
