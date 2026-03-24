"Металлург" обыграл "Сибирь" в первом матче серии плей-офф КХЛ

Встреча, которая прошла в Магнитогорске, завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (2:0, 1:0, 1:1). Шайбы у "Металлурга" забросили Михаил Федоров (3-я минута), Владимир Ткачев (12), Роман Канцеров (33) и Егор Яковлев (50). В составе "Сибири" отличился Валентин Пьянов (59).

Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Металлурга". Вторая игра серии также пройдет в Магнитогорске 26 марта.