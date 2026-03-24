Источник рассказал, как будет звучать должность Вяльбе в новой федерации - РИА Новости Спорт, 24.03.2026
10:36 24.03.2026 (обновлено: 10:51 24.03.2026)
Источник рассказал, как будет звучать должность Вяльбе в новой федерации
Источник рассказал, как будет звучать должность Вяльбе в новой федерации
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЮрий Бородавко и Елена Вяльбе
Юрий Бородавко и Елена Вяльбе - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станет заместителем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, должность президента федерации перестанет существовать. Нынешние главы федераций лыжных видов Елена Вяльбе, Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Как ранее стало известно РИА Новости, процесс объединения завершится на отчетно-выборной конференции ФЛГР, которая состоится в 20-х числах мая.
"Обладает админресурсом": глава федерации назвал плюсы Свищева
