Источник рассказал, как будет звучать должность Вяльбе в новой федерации

МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев в случае избрания главой будущей объединенной федерации лыжных гонок и сноуборда будет занимать должность председателя организации, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе станет заместителем, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
Таким образом, должность президента федерации перестанет существовать. Нынешние главы федераций лыжных видов Елена Вяльбе, Леонид Мельников, Алексей Курашов, Денис Тихомиров и Дмитрий Дубровский станут заместителями председателя и кураторами своих направлений.
Свищев в понедельник был избран на пост главы Ассоциации лыжных видов спорта России, сменив в этой должности президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елену Вяльбе. Также Свищев единогласно выдвинут на пост президента будущей объединенной федерации лыжных видов спорта и сноуборда, в которую войдут Федерация лыжных гонок России, Федерация прыжков на лыжах с трамплина и лыжного двоеборья России, Федерация сноуборда России, Федерация фристайла России и Российская федерация горнолыжного спорта.
Как ранее стало известно РИА Новости, процесс объединения завершится на отчетно-выборной конференции ФЛГР, которая состоится в 20-х числах мая.