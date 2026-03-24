В Норильске женщина выиграла в лотерею многомиллионную сумму на деньги мужа - РИА Новости, 24.03.2026
17:32 24.03.2026 (обновлено: 18:38 24.03.2026)
В Норильске женщина выиграла в лотерею многомиллионную сумму на деньги мужа
В Норильске женщина выиграла в лотерею многомиллионную сумму на деньги мужа

© Фото : СтолотоСветлана Малькова
© Фото : Столото
Светлана Малькова
МОСКВА, 24 мар — РИА Новости. Россиянка Светлана Малькова из Норильска выиграла в лотерею почти 37 миллионов рублей, купив билет на деньги, переведенные мужем на приобретение авиабилетов, сообщили РИА Новости в пресс-службе распространителя гослотерей "Столото".
"На протяжении нескольких лет ей удавалось выигрывать крупные суммы, например десять, 45 и 150 тысяч рублей. А в 333 848-м тираже "Рапидо Про" Светлана выиграла многомиллионный суперприз — 36 948 088 рублей", — рассказали там.

По словам счастливицы, после покупки осталась небольшая сумма, и женщине в голову пришла мысль, что ей сейчас повезет. Она решила испытать удачу и купила лотерейный билет в мобильном приложении.
"В билете я 13 раз нажала кнопку "Случайные числа" — это дата нашей свадьбы и наше любимое с мужем число. Когда закончился обеденный перерыв, мне пришло СМС-уведомление, что я выиграла. <...> Смотрю раздел с билетами, а у меня там плашка "Билет выиграл" и многомиллионная сумма. От неожиданности я сразу все закрыла, потом снова открыла и сделала скрин", — поделилась она.

Победительница работает сметчиком в теплоэнергетической организации. У нее с супругом есть взрослая дочь и две внучки. В свободное время пара любит путешествовать. Выигранные средства семья направит на приобретение нового жилья в теплых краях.
Все лотереи в России государственные: их организуют Минфин и Минспорт, а проводят под надзором Федеральной налоговой службы.
