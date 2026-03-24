22:08 24.03.2026 (обновлено: 22:19 24.03.2026)
"Локомотив" одержал волевую победу над "Спартаком" в матче плей-офф КХЛ
спорт, мартин гернат , анонсы и трансляции матчей, александр радулов, георгий иванов, спартак (москва), локомотив (ярославль), рихард паник, континентальная хоккейная лига (кхл)
ЯРОСЛАВЛЬ, 24 мар - РИА Новости. Ярославский "Локомотив" на своем льду обыграл московский "Спартак" в первом матче серии первого раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
24 марта 2026 • начало в 19:30
Завершен
Локомотив
5 : 3
Спартак Москва
18:04 • Александр Радулов
(Егор Сурин, Георгий Иванов)
19:57 • Георгий Иванов
(Александр Радулов, Рушан Рафиков)
06:02 • Рихард Паник
(Алексей Береглазов, Байрон Фроуз)
11:20 • Мартин Гернат
(Алексей Береглазов, Байрон Фроуз)
Никита Кирьянов
08:10 • Демид Мансуров
(Даниил Орлов, Александр Беляев)
10:55 • Даниил Гутик
(Павел Порядин, Иван Морозов)
03:21 • Герман Рубцов
(Егор Филин)
Встреча, которая прошла в Ярославле, завершилась со счетом 5:3 (2:2, 1:0, 2:1). В составе победителей отличились Александр Радулов (19-я минута), Георгий Иванов (20), Рихард Паник (27), Мартин Гернат (53) и Никита Кирьянов (60). У гостей шайбы забросили Демид Мансуров (9), Даниил Гутик (11) и Герман Рубцов (44).
Счет в серии до четырех побед стал 1-0 в пользу "Локомотива". Вторая игра серии пройдет в Ярославле 26 марта.
По итогам регулярного чемпионата "Локомотив" занял первое место в турнирной таблице Западной конференции, где "Спартак" стал восьмым.
