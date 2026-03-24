10:33 24.03.2026
Ликсутов: Москва заключила пять офсетных контрактов с резидентами ОЭЗ
Ликсутов: Москва заключила пять офсетных контрактов с резидентами ОЭЗ
Максим Ликсутов , Москва, Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
МОСКВА, 24 мар – РИА Новости. Столичное правительство за девять лет подписало 36 офсетных контрактов, из которых 20 заключено с предприятиями столичной особой экономической зоны, в прошлом году с резидентами было заключено пять таких контрактов, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.
Он уточнил, что по поручению столичного градоначальника Сергея Собянина оказывается всесторонняя поддержка высокотехнологичным предприятиям.
"Одним из эффективных механизмов является офсетный контракт, который позволяет инвесторам иметь гарантированные заказы на продукцию, модернизировать или расширять производственные мощности, а городу — получать востребованные товары и новые рабочие места. Из 36 офсетных контрактов 20 заключено с предприятиями ОЭЗ Москвы, в их числе и пять новых, подписанных в 2025 году", - сообщил Ликсутов, его слова приводит пресс-служба департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) города.
По словам заммэра, по этим контрактам будут поставляться медицинские изделия, терминалы по продаже билетов для проезда в городском транспорте, турникеты и турникетное оборудование для метро.
Сейчас компании, которые работают на территории столичных ОЭЗ, поставляют по офсетным контрактам лекарства для терапии онкологических, кардиологических, эндокринных и аутоиммунных заболеваний, а также противоглаукомные, антибактериальные и анальгезирующие препараты. Кроме того, для нужд города отгружаются абсорбирующее белье и урологические вкладыши, медицинские изделия для стомированных пациентов, лифты.
 
