Россиянам рассказали, почему банкомат может не принимать купюры

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Россиянам рассказали, почему банкоматы могут не распознавать и не принимать купюры, если они с небольшими дефектами, к примеру с надписью карандашом, РИА Новости опросило аналитиков и банкиров для того, чтобы узнать, как решить такую проблему.

Посторонние надписи и пятна входят в перечень повреждений, при которых банкнота сохраняет платежеспособность - при условии, что они "не мешают определить подлинность купюры", рассказал член экспертного совета при комитете по экономической политике Госдумы Валерий Тумин.

Однако банкомат "живет по другим правилам" - любая посторонняя отметка на банкноте, даже легкий карандашный штрих, может вызвать отказ банкомата принимать купюру.

"К этому добавляется еще одна системная сложность: часть банкоматов в России по-прежнему работает на оборудовании иностранного производства без актуальной технической поддержки после ухода зарубежных вендоров с рынка, и их алгоритмы распознавания могут быть настроены еще жестче", - добавил он.

"Даже небольшая надпись или загрязнение может изменить картинку, которую считывает система, из-за чего аппарат воспринимает купюру как подозрительную или нестандартную - банкомат просто отказывается ее принимать, хотя формально она может оставаться законным средством платежа", - подчеркнул Кузьмин.

МВА-профессор бизнес-практики по цифровым финансам Президентской академии Алексей Войлуков отметил, что банкоматы с функцией рециркуляции (функция моментальной выдачи купюры клиенту, без обработки в банке) не принимают подобные купюры, потому что их запрещено выдавать назад.

"Если банкоматы старого типа, которые только принимают купюры и не выдают назад, то в них подобные банкноты с небольшими дефектами могут принять, потому что они не выдаются назад клиенту и изымаются инкассаторами, но найти такие банкоматы сложно, так как их осталось мало. Соответственно, купюры с незначительными дефектами запрещено выдавать назад, поэтому банкоматы их просто не принимают", - заключил профессор.