Синнер вышел в четвертый круг "Мастерса" в Майами

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл француза Корентена Муте в третьем круге турнира серии "Мастерс" в Майами, призовой фонд которого превышает 9,4 миллиона долларов.

Встреча завершилась со счетом 6:1, 6:4 в пользу второй ракетки мира, он был посеян на турнире под соответствующим номером. Муте идет 33-м в мировом рейтинге и имел 30-й номер посева. Теннисисты провели на корте 1 час 11 минут.