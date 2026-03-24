20:02 24.03.2026
Кондратьев: в Краснодаре построили 131 социальный объект за 10 лет
Артем Смирнов
МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За 10 лет на территории Краснодара построили 131 социальный объект, из них 48 школ и 77 детских садов, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.
Губернатор проинспектировал возведение детского сада на 300 мест и школы на 1550 мест по улице Ягодина в Прикубанском округе. В рабочем объезде приняли участие заместители главы региона Елена Воробьева и Дмитрий Маслов, глава краевой столицы Евгений Наумов.
"За 10 лет в Краснодаре мы возвели 131 социальный объект – из них 48 школ и 77 детских садов. Сейчас на разных стадиях находятся еще 17 школ и 26 детских садов. Это колоссальный объем, но, несмотря на экономические сложности, мы ни в коем случае не можем останавливаться и сбавлять набранные темпы. Для нас важно делать все, чтобы дети могли посещать образовательные учреждения рядом с домом, учиться в комфортных условиях на современном оборудовании. Иметь возможность развивать свои спортивные и творческие таланты, проводить досуг в различных кружках и секциях", – сказал журналистам Кондратьев.
Он добавил, что на сегодняшний день на улице Ягодина возводятся детсад, коррекционная и образовательная школа.
"Создаем своеобразный образовательный кластер в пешей доступности. Такой принцип необходимо применять везде, где это возможно. Детсад на 300 мест станет первым объектом кластера, он должен принять воспитанников уже 1 сентября. А к сентябрю 2027 года необходимо завершить школу. Учебное заведение сможет принимать 1550 учеников в одну смену. Это существенно улучшит ситуацию в микрорайоне", – сказал журналистам Кондратьев.
Глава региона осмотрел здание детсада. Здесь будет 16 групп, спортивный и хореографический залы, зона, оборудованная под сцену, где малыши смогут участвовать в первых творческих выступлениях, музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки. На территории есть благоустроенные игровые площадки, места для игр и прогулок, теневые навесы. Корпусную мебель и оборудование для учреждения изготовили кубанские производители.
Школа на улице Ягодина будет включать 62 класса, большой актовый зал на 640 мест и малый актовый зал на 300 мест. Кроме того, здесь предусмотрели большой спортивный зал и три малых, а также медицинский и пищевой блоки. В настоящее время готовность объекта – 20%. Рабочие проводят монолитные работы. Губернатор поручил работать, соблюдая график, чтобы сдать здание в установленные сроки.
