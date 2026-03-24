Кондратьев: в Краснодаре построили 131 социальный объект за 10 лет

МОСКВА, 24 мар - РИА Новости. За 10 лет на территории Краснодара построили 131 социальный объект, из них 48 школ и 77 детских садов, сообщил журналистам губернатор края Вениамин Кондратьев.

Губернатор проинспектировал возведение детского сада на 300 мест и школы на 1550 мест по улице Ягодина в Прикубанском округе. В рабочем объезде приняли участие заместители главы региона Елена Воробьева и Дмитрий Маслов, глава краевой столицы Евгений Наумов.

"За 10 лет в Краснодаре мы возвели 131 социальный объект – из них 48 школ и 77 детских садов. Сейчас на разных стадиях находятся еще 17 школ и 26 детских садов. Это колоссальный объем, но, несмотря на экономические сложности, мы ни в коем случае не можем останавливаться и сбавлять набранные темпы. Для нас важно делать все, чтобы дети могли посещать образовательные учреждения рядом с домом, учиться в комфортных условиях на современном оборудовании. Иметь возможность развивать свои спортивные и творческие таланты, проводить досуг в различных кружках и секциях", – сказал журналистам Кондратьев.

Он добавил, что на сегодняшний день на улице Ягодина возводятся детсад, коррекционная и образовательная школа.

"Создаем своеобразный образовательный кластер в пешей доступности. Такой принцип необходимо применять везде, где это возможно. Детсад на 300 мест станет первым объектом кластера, он должен принять воспитанников уже 1 сентября. А к сентябрю 2027 года необходимо завершить школу. Учебное заведение сможет принимать 1550 учеников в одну смену. Это существенно улучшит ситуацию в микрорайоне", – сказал журналистам Кондратьев.

Глава региона осмотрел здание детсада. Здесь будет 16 групп, спортивный и хореографический залы, зона, оборудованная под сцену, где малыши смогут участвовать в первых творческих выступлениях, музыкальный и спортивный залы, медицинский и пищевой блоки. На территории есть благоустроенные игровые площадки, места для игр и прогулок, теневые навесы. Корпусную мебель и оборудование для учреждения изготовили кубанские производители.