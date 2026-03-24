Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:58 24.03.2026
https://ria.ru/20260324/kosovo-2082522200.html
В Сербии объяснили, почему Косово не станет полноценным государством
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_0:38:3077:1769_1920x0_80_0_0_d5bed84f9c7b28db28917b1b1455e945.jpg
https://ria.ru/20260315/kosovo-2080757638.html
https://ria.ru/20260313/kosovo-2080590187.html
косово
сербия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755852344_265:0:2996:2048_1920x0_80_0_0_f6470a2710bf6453c7463758f3093026.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
В Сербии объяснили, почему Косово не станет полноценным государством

Одалович: Косово не будет признано всеми, пока РФ и КНР защищают резолюцию ООН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Косово в Приштине
Флаг Косово в Приштине - РИА Новости, 1920, 24.03.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаг Косово в Приштине. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово не станет полноценным государством, пока Россия и Китай защищают действие резолюции 1244 СБ ООН об урегулировании в крае, поэтому их поддержка очень ценна для Сербии, заявил РИА Новости глава комиссии по пропавшим без вести при сербском правительстве Велько Одалович в годовщину агрессии НАТО на Югославию.
Во вторник исполняется 27 лет с начала бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) авиацией Североатлантического альянса в 1999 году. Сербский чиновник рассказал, что встретился и познакомился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в мае 2020 года, когда тот с послами стран - членов ООН посетил Косово и Метохию.
Косово - РИА Новости, 1920, 15.03.2026
В Косово вступил в силу спорный закон об иностранцах
15 марта, 08:46
"Они были два дня, чтобы составить отчет о реализации резолюции 1244 СБ ООН. В отчете написали, что нет условий для завершения миссии ООН, так как террор продолжается, и указали примеры. Важно, что РФ и КНР защищают резолюцию 1244 СБ ООН, не дают ее отменить, что предлагают США и другие. Пока резолюция в силе, самопровозглашенная республика Косово не сможет стать государством", - подчеркнул Одалович.
Он отметил, что сейчас Россия помогает выступлениями официальных лиц в ООН и на других международных площадках.
"Эта поддержка для нас важна и драгоценна, мы благодарны, что нас, малых, в этот момент многочисленных конфликтов и борьбы мировых держав берегут. Мы надеемся, что конфликты завершается и вернется международное право. Ведь когда нет силы права, действует только право силы", - указал глава комиссии по пропавшим без вести при правительстве Сербии.
В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории, силами НАТО.
Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.
Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысячи человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 13.03.2026
МИД Сербии осудил упоминание Косово в ЕС без нейтрального статуса
13 марта, 22:08
 
В миреКосовоСербияРоссияСергей ЛавровООННАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала