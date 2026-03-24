В Сербии объяснили, почему Косово не станет полноценным государством

БЕЛГРАД, 24 мар - РИА Новости. Самопровозглашенная республика Косово не станет полноценным государством, пока Россия и Китай защищают действие резолюции 1244 СБ ООН об урегулировании в крае, поэтому их поддержка очень ценна для Сербии, заявил РИА Новости глава комиссии по пропавшим без вести при сербском правительстве Велько Одалович в годовщину агрессии НАТО на Югославию.

Во вторник исполняется 27 лет с начала бомбардировок Союзной республики Югославия (СРЮ) авиацией Североатлантического альянса в 1999 году. Сербский чиновник рассказал, что встретился и познакомился с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в мае 2020 года, когда тот с послами стран - членов ООН посетил Косово и Метохию.

"Они были два дня, чтобы составить отчет о реализации резолюции 1244 СБ ООН. В отчете написали, что нет условий для завершения миссии ООН, так как террор продолжается, и указали примеры. Важно, что РФ КНР защищают резолюцию 1244 СБ ООН, не дают ее отменить, что предлагают США и другие. Пока резолюция в силе, самопровозглашенная республика Косово не сможет стать государством", - подчеркнул Одалович.

Он отметил, что сейчас Россия помогает выступлениями официальных лиц в ООН и на других международных площадках.

"Эта поддержка для нас важна и драгоценна, мы благодарны, что нас, малых, в этот момент многочисленных конфликтов и борьбы мировых держав берегут. Мы надеемся, что конфликты завершается и вернется международное право. Ведь когда нет силы права, действует только право силы", - указал глава комиссии по пропавшим без вести при правительстве Сербии

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово, армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам СРЮ, в то время состоявшей из Сербии и Черногории , силами НАТО

Военная операция была предпринята без одобрения СБ ООН и на основе утверждения западных стран, что власти СРЮ проводили этнические чистки в автономном крае Косово и Метохия и спровоцировали там гуманитарную катастрофу.